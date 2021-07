10 år etter 22. juli: – Terrorberedskapen framleis ikkje god nok

«Politiet har en viktig rolle med å bidra til å ivareta samfunnssikkerheten og beredskapen i landet. I Norge har vi et høyt og godt utdannet politi som går på jobb hver dag for å bidra til et tryggere samfunn for alle.

Etter 22. juli 2011 ble det konkludert med at beredskapen og politiets håndtering ikke var god nok. Dette er en svært alvorlig hendelse som siden den gang har preget etaten og samfunnet for øvrig. Oppfølgingen etter Gjørv-kommisjonen har i ettertid vært retningsgivende for utviklingen av norsk politi.

Som etat bærer vi med oss erfaringene fra 22. juli hver dag. Politiet skal være en lærende organisasjon, og det har vært avgjørende for politiets tillit og legitimitet å søke kunnskap og erfaringer fra denne og andre hendelser for å kunne ta lærdom på tvers av alle nivåer i politiet. Også læringspunkter fra politiets håndtering av angrepet på Al-Noor moskeen i 2019 er fulgt opp.

Som beredskapsetat kan vi aldri si at vi er utlært eller at vi har kommet langt nok, men vi har kommet et godt stykke lengre enn det vi hadde i 2011. Utviklingen politiet har gått gjennom de siste 10 årene har samlet sett styrket politiets evne og kapasitet til å avverge eller møte alvorlige trusler i samfunnet.

Politiet har vært gjennom en stor opprustning og kvalitetsreform de siste årene. Vi har blant annet fått bedre systemer og utstyr, vi har fått et nasjonalt beredskapssenter hvor politiets operative innsatsstyrker fra hele landet skal trenes, vi er styrket på bemanningssiden, og fått på plass jevnlige øvelser, både internt i politiet, men også med samvirkeaktører. Det er satt klare mål for hva responstiden skal være, og på nasjonalt nivå så innfrir politiet disse kravene. Samlet sett bidrar dette til et politi som er bedre rustet til å håndtere lignende hendelser i dag. Politiet har også styrket sitt etterretningselement. Samhandlingen internt i etaten, og samhandlingen med andre sentrale aktører er vesentlig styrket.

Politiet er enig i at forebyggende tiltak er særlig viktig for å hindre at det skjer nye terrorangrep. Mer effektiv kamp mot terror må involvere alle samfunnssektorer.»