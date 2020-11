I november og desember kommer nordmenn til å handle for svimlende 120 milliarder kroner. Det viser en fersk prognose fra hovedorganisasjonen Virke.

Julehandelen ligger an til å bli 10,5 prosent større enn i fjor.

Bare i desember vil hver og en av oss bruke 11.760 kroner. Det er 1100 kroner mer enn i fjor.

– Det som er spesielt i år, er at vi har historisk sterk vekst. Det høres paradoksalt ut når vi er i den største økonomiske krisen i Norge siden andre verdenskrig, sier direktør i Virke Handel, Harald Jachwitz Andersen.

HISTORISK: Harald Jachwitz Andersen, direktør i Virke Handel. Foto: Virke

Frigjort masse penger

Koronapandemien fører til at nordmenn bruker 20 milliarder kroner mindre på reiser, opplevelser og andre tjenester i november og desember.

Disse pengene vil i stor grad bli brukt på varer, spår prognosen.

Stengte grenser gjør at rundt 3 milliarder kroner som normalt brukes på mat og drikke over grensa, vil bli lagt igjen i Norge.

– Det betyr at Ola og Kari har fått frigjort masse penger, og en del av de pengene kommer til å havne i norske butikker. I sum betyr det tidenes sterkeste julehandelsvekst, sier Andersen.

Disse gjør det best

Dagligvarebutikker, Vinmonopolet, sport, og lavpriskjeder med bredt vareutvalg er bransjer som vil gjøre det bra.

Nettbutikken Komplett i Sandefjord forbereder seg på elleville tilstander fra neste uke.

– Koronakrisen og smittefare har sterkt endret nordmenns handlevaner. Derfor spår vi tidenes julehandel for nettbutikker som Komplett, sier kommunikasjonssjef Kristin Hovland.

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett. Foto: Morten Rakke

Sportskjeden XXL økte omsetningen med 29 prosent fra april til oktober. Nettbutikken økte salget med 38 prosent i samme periode.

– Vi ser også enda større pågang på nettbutikken vår de siste ukene. Det er tydelig at mange kunder ønsker å handle på nett i takt med at smitten brer seg i Norge og koronatiltakene blir strengere, sier pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL.

Noen blør

Men ikke alle bransjer vil oppleve vekst.

Sentrumshandel med mote, klær, sko, gull, kosmetikk og ur vil få en krevende julehandel.

De får en dobbel negativ effekt fordi de både er hardt rammet av korona, men også sentrumshandelen i de store byene mister kunder når mange jobber på hjemmekontor, sier Andersen.

KREVENDE: Knut Harald Andresen driver A. Amundsen Skotøiforretning i Skien. Foto: Roald Marker / NRK

Skobutikken A. Amundsen i Skien har et samlet omsetningsfall på 50 prosent i november.

De tapte millioner da de mistet vårsesongen med 17. mai, konfirmasjoner og bryllup. Nå rammer koronatiltakene årets andre viktigste handel med julebord, selskaper og vintersko.

– Det kunne ikke vært verre. Hadde vi fått det i januar eller februar, hadde det vært bedre, sier Knut Harald Andresen.

Når statsministeren og helseministeren ber folk om å holde seg hjemme, blir det stille i skobutikken.

– Det merker vi veldig fort. Det er det samme som å si at det ikke kommer folk, sier Andresen.

Heidi Andresen. Foto: Roald Marker / NRK

Reddet av forundringspakker

Lenger ned i byen opplever søsteren, Heidi Andresen, stor suksess med sko- og klesbutikken Coco. Samlet har butikken 20 prosent økning etter oktober.

– Vi gjør det bra og har god flyt i butikken, sier hun.

I mars tenkte hun kreativt og hadde stor suksess med å selge forundringspakker som de kjørte ut til kundene.

– Det reddet oss litt i den tida, sier hun.

Når butikken lagde julekalendere og la ut på sosiale medier, var responsen så stor at de ikke klarte å skaffe nok varer. Nå selger de en adventskalender med fire gaver.

– I en pandemi som er en rar situasjon for mange, er det viktig å skape den positive opplevelsen. Det har mange i byen her vært flinke til, sier hun.

Tore Hammersmark, leder i handelsforeningen Skien By. Foto: Roald Marker / NRK

I Skien har over 40 sentrumsbutikker gått sammen om en leveringstjeneste der folk kan handle på en felles nettside og få det hjem på døra.

– Det er en enkel løsning for dem som ønsker å bruke byen og som er bekymret for smitte. Men vi håper også at folk kommer til byen, sier leder Tore Hammersmark i handelsforeningen Skien By.

Forsterker Black Week

Pandemien vil forsterke trenden der Black Friday spres utover uka, tror Virke.

De anslår at norske butikker vil omsette for 3,3 milliarder kroner på Black Friday, som er et fall på 10 prosent fra i fjor.

I stedet vil folk handle for 15,5 milliarder kroner under Black Week, en økning på 1,5 milliarder kroner.