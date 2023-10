Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks • Politiet i Sør-Øst politidistrikt jobber aktivt mot et voksende bilmiljø i Vestfold og Telemark, kjent som «Street meet»-miljøet.

• Videoer av villmannskjøring har blitt mer utbredt, og det ryktes om en egen klubb for de som kjører over 300 km/t.

• Trafikkansvarlig Henning Ødegaard Johansen avviser at politiet har mistet kontrollen, og nevner at de har tatt rundt 30 førerkort, gitt kjøreforbud, beslaglagt kjøretøy og gitt mange forenklede forelegg.

• Fylkestrafikksikkerhetsutvalget ønsker en felles mobilisering mot den livsfarlige fartsleken, og ber norske myndigheter om at politiet kan inndra kjøretøy.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Jeg kommer ikke til å røpe så mye om hvordan vi har jobbet den siste tiden, sier trafikkansvarlig hos Sør-Øst politidistrikt, Henning Ødegaard Johansen.

Politiet mener de har god kontroll over det voksende bilmiljøet i Vestfold og Telemark, som de kaller «Street meet»-miljøet.

Videoer av villmannskjøringen florerer på TikTok, og politiet har plukket opp mange av dem. Les også: Unikt innblikk i omstridt bilmiljø: – Jeg blir aldri tatt

Noen av filmene ble vist til lokalpolitikere og Trygg Trafikk på en konferanse i Larvik onsdag denne uka.

– Dette er toppen av isberget. Det er mengder med video der den ene skal overgå den andre, med mer og mer ekstrem kjøring, sier i Adrian Hegge i Utrykningspolitiet i Vestfold.

Han forteller at det ryktes om en egen klubb for folk som kjører i 300 km/t. For å innpass i klubben må man ha blitt filmet mens man overstiger hastigheter på over 300 km/t.

– Det er helt uakseptabelt, sier Hegge.

Avviser tapt kamp

– Dette er galskap. Det er personer som driver med lek på våre veier, kommenterer politikollega Ødegaard Johansen.

Han mener politiet gjør det de kan for å ta de som bryter loven.

– Vi har tatt rundt 30 førerkort, kjøreforbud for en rekke sjåfører, beslag av ett kjøretøy, mange forenklede forelegg og anmeldelser. Jobben vi gjør viser resultater.

Henning Johansen trafikkansvarlig i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Veslemøy Prøis / NRK

UP vil fortsette å være på biltreff og følge miljøet tett fremover. De erfarer at miljøet stadig er i endring og håper flere vil engasjere seg.

– Vi håper politikere på nasjonalt nivå blir oppmerksomme på denne problematikken. Det er ikke bare et lokalt fenomen, men også nasjonalt, som får utvikle seg for hver uke som går, sier Hegge.

Adrian Hegge i Utrykningspolitiet advarer frykter alvorlige ulykker på veiene. Han mener villmannskjøring fra et voksende bilmiljø. Foto: Magnus Iversen / NRK

Vil la politiet inndra kjøretøy

Politiet får støtte til å slå ned på villmannskjøringen av utvalget for trafikksikkerhet i fylkeskommunen.

Utvalget ønsker en felles mobilisering mot den livsfarlige fartsleken på veiene i fylket.

De ber norske myndigheter om at politiet kan inndra kjøretøy, for å vise at villmannskjøring skal svi.

– Vi er særlig bekymret over en negativ trend i Vestfold og Telemark, hvor et såkalt Street-meet miljø, blant annet benytter E-18 til livsfarlig lek på lovlydige trafikanters bekostning, sier leder av utvalget Liselotte Aune Lee.