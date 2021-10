– Det er helt hinsides når man tenker på strømprisene og kostnadene familier har i dag, sier Ådne Naper, fylkespolitiker fra SV i Vestfold og Telemark.

Den amerikanske tech-giganten planlegger et av verdens største datasentre i skogområdene nord for Skien.

Google vil bruke vann fra Norsjø i Telemark til å kjøle ned datasenteret, vann som skal slippes tilbake i innsjøen når det ikke lenger har nedkjølingseffekt.

114 liter i sekundet med varmtvann vil derfor renne ut i innsjøen, og dermed gå til spille, når anlegget kommer i full drift. I tillegg skal Google slippe ut store mengder varme via et kjøletårn på anlegget.

Vannet er nok til å teoretisk kunne varme opp 350.000 leiligheter. Det viser en utregning NRK har gjort (se faktaboks lenger ned for detaljer).

Les også: Frykter datasenter ødelegger drikkevannet

PÅ VEI: En trafo fra Statkraft på vei til Rød i Skien i august. Trafoen må på plass for å kunne forsyne området med strøm. Foto: Eirik Breie / Statnett

SV ber nå regjeringen stille krav om bruk av spillvarme fra datasentre.

– Å sløse med så enorme mengder energi, er meningsløst, sier stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

Da Solberg-regjeringen la frem klimameldingen før sommeren, ville SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet ha inn et krav om at datasentre i Norge utnyttet spillvarmen. Han forventer derfor at Støre-regjeringen nå følger opp.

Google vil ikke svare på spørsmål om saken og viser til at det ikke er tatt noe beslutning om bygging.

Datasenter vil bestå av datamaskiner og servere som brukes til å lagre, spre, organisere og behandle data.

Kommunen venter

Et stykke unna Norsjø, på Rjukan, har byen fått en mulig hjørnesteinsbedrift. Et av verdens største landbaserte oppdrettsanlegg har fått grønt lys. Her er planene klare for å bruke spillvarme fra et datasenter til å drifte oppdrettsanlegget.

Datasentret til Google blir over 160 ganger så stort. Det er ikke noe krav til at Google skal utnytte spillvarmen, men kommunen har krevd at muligheten blir vurdert.

– Det er et ganske langsiktig prosjekt og teknologien utvikler seg i en rasende fart. Så innen man har en utbygging der, kan mye ha skjedd, sier Monika Lønnebakke, næringssjef i Skien kommune.

NRKs utregning Ekspandér faktaboks Utregningen er gjort med bistand fra NVE og fra flere fjernvarmeleverandører. Sammenligningsgrunnlaget er planene til Fortum i Oslo der 5000 leiligheter skal varmes opp med spillvarme fra DigiPlex sitt datasenter på Ulven med en kapasitet på 7 MW. Hver MW på et datasenter har altså en teoretisk kapasitet til å varme opp 714 leiligheter. Et datasenter med en kapasitet 500 MW vil da teoretisk kunne levere spillvarme nok til varme opp 357 000 leiligheter.

Hos fjernvarmeselskapet Skagerak mener de det er et stykke å gå for å få mest ut av prosjekter.

– Dette synes jeg er synd. Vi må bli flinkere til å planlegge næringsutviklingen, hvor ting skal være. Noen har i dag for mye energi og noen har for lite energi, sier Morten Rogn, direktør for Skagerak Varme.

– Google har vel sagt at de skal bruke opp mot en terawatt-time elektrisk kraft. Det er en sjettedel av Skagerak-konsernets anlegg på Sør-Norge. Så det er utrolig mye, mener Rogn.