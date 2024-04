Væpnet politi aksjonerte ved skole i Skien

Klokka 13.04 ble politiet varslet om hendelsen. En time senere melder de at de har kontroll på mannen i 20-årene.

Han skal ha vært ruset og aggressiv. Mannen hadde også vist frem et våpen eller lignende, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Operasjonsleder Marianne Mørch sier til VG at politiet fant noe som kan minne om en gasspistol på mannen.

– Han fremsto helt ute av seg, skriver politiet på X.

Mannen hadde løpt fra stedet. Politiet bevæpnet seg, og var raskt fremme og fikk kontroll på mannen.

Han er tatt med til arresten og blir anmeldt for skremmende oppførsel.

Lunde barneskole ligger i sentrum av Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Dukket opp i skolegården

Rektor ved skolen, Line Marie Refsdal, forteller at mannen dukket opp i skolegården i Lundedalen i Skien.

– Han fremsto ruset, og det kan virke truende på enkelte elever. Heldigvis har vi raske ansatte som var på plass og fikk loset han vekk fra elevene.

Line Marie Refsdal er rektor på Lunde barneskole i Skien. Foto: Theo Aasland Valen / NRK

Refsdal kjenner ikke til at mannen hadde vist frem et våpen. Hun forteller at politiet kom raskt på stedet med tre patruljer etter at de ringte.

– Jeg har lyst til å gi ros til de ansatte som opptrer rolig og trygt med tanke på hvordan de håndterte dette.

Hun har nettopp hatt samtale med lærere og de ansatte som var direkte involvert. I tillegg har de sendt ut melding til foresatte.

– De kan ta kontakt med den enkelte kontaktlærer hvis det er noen barn som snakker om dette hjemme.