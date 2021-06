Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Landet begynner å forberede seg på trinn tre i gjenåpningsplanen, og folk gleder seg til lettere smitteverntiltak.

Mange legger også ferieplanene sine til kystkommunen Færder, men på grunn av stor smitteøkning må det nå strammes inn.

Det synes ikke ordføreren noe om.

– Vi har jo ikke noe alternativ, sier Jon Sannes Andersen.

Det er mest smitte blant unge. Derfor stenger kommunen ned fritidsaktiviteter og annet som berører barn og ungdom, til og med 20. juni.

SMITTE: Ordfører i Færder kommune, Jon Sannes Andersen håper at tiltakene vil slå ned smitteutbruddet fort. Foto: Philip Hofgaard / nrk

– Da vil det være mulig å gjennomføre sommerskoler og annet når skolene slutter, sier Sannes Andersen.

I tillegg til å stenge fritidsaktiviteter for unge, blir munnbindpåbudet forlenget og skoleavslutninger avlyst.

Likevel er det mulig å gjennomføre vitnemålsutdelinger i kohorter.

Nærmere 1000 i karantene

I forrige uke ble det påvist flere smittetilfeller etter en korkonsert på Nøtterøy kulturhus. Dette blir nå ansett som arnestedet for utbruddet.

Det siste døgnet er det påvist 19 nye smittetilfeller i kommunen. Totalt i år er det 527 smittede i Færder.

Per nå er det ifølge kommuneoverlegen mellom 700 og 1000 personer i kommunen som sitter i karantene.

– Det er ikke der vi vil være. Vi går i helt motsatt retning enn resten av landet, sier kommuneoverlege Elin Jacobsen.

KARANTENE: Kommuneoverlege i Færder, Elin Jacobsen mener det er nærmere 1000 personer i kommunen som er i karantene. Foto: Philip Hofgaard / nrk

Ny smittevariant

Det er også oppdaget tilfelle av delta-varianten, som er kjent for å smitte lettere. Denne var tidligere kjent som den indiske varianten.

Eksakt hvor mange tilfeller av denne varianten er usikkert. Jacobsen sier at hun tar høyde for at det blir avdekket flere tilfeller etterhvert.

– Det utbruddet vi har nå har en smittsomhet som vi ikke har sett tidligere i pandemien.

Ferieparadis

Kommunen er kjent for sin ettertraktede kystlinje og hytteliv om sommeren. Snart er det ventet at sommerfolket strømmer på.

Ordføreren håper at de klarer å slå smitteutbruddet ned fort.

– Oppfordringen må være at folk må være ekstra flinke her i Færder og følge smitteverntiltakene, sier han.

Han vil ikke si at det er dumt at turister kommer, men han synes ikke det er veldig lurt at folk fra kommunen reiser mye den nærmeste tiden heller.

Likevel vil han at ferien skal bli så normal som mulig, og ønsker turister velkomne.