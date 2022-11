Tyveri av GPS-er til en verdi av 1,2 millioner kroner

– Melder oppdaget i går tyveri av en GPS fra en gravemaskin. I dag oppdaget han at det var stjålet to nye GPS-er fra to andre gravemaskiner, sier operasjonsleder Jan Tore Gregersen.

Ifølge melder har de en totalverdi på cirka 1,2 millioner kroner.

Gravemaskinene jobber på et anleggsområde ved Lønnebakken ved Langangen, i forbindelse med byggingen av Grenlandsporten.

Når tyveriet har skjedd er usikkert. Politiet var på stedet i formiddag og har sikret spor.

– Det er usikkert hvordan de har kommet inn, men vi tror via døra inn til gravemaskinen, sier Gregersen.

Det er opprettet sak for videre etterforskning.