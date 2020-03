– Den dagen helsemyndighetene gjør som Kina og stenger ned hele landet med unntak av apotek og matbutikker. Da skal vi også stenge, sier eier og driver av Solum golfbane, Bjørn Hundstad.

Han kjøper ikke argumentene om at det er større sjanse for smitte på hans golfbane enn i andre butikker som holder åpent.

– Vi har hatt åpent i hele vinter. Vi ser ingen grunn til å stenge nå.

Hundstad påpeker at de har gjort en rekke tiltak for å redusere smitte. De har økt tiden mellom spillere fra ti til 15 minutter. De har satt opp håndsprit, stengt proshopen, fikset vipps-betaling og har ikke nærkontakt med spillerne.

VIL IKKE STENGE: Eier av Solum golfbane, Bjørn Hundstad ser ingen grunn til å stenge banen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Helt håpløst

Magnus Sveen, redaktør i Norsk Golf, hadde i helgen en kommentar der han reagerte på baner som holdt åpne og spillere som ikke hørte på helsemyndighetenes råd.

«Det er ikke bare umusikalsk. Det er helt ubegripelig håpløst», skrev Sveen.

Han mener at når Norge gjør de mest ekstreme tiltakene i fredstid for å hindre smitten, da bør vi klare å holde oss unna golfbanen i to uker.

– Jeg synes det er unødvendig at folk ikke hører etter. Det bør vi klare, sier Sveen til NRK.

Anbefaler stenging

Norges Golfforbund skriver i en pressemelding at de anbefaler at det på grunn av viruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

«Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.»

Leder Bjørn Lauritzen i Vestfold og Telemark idrettskrets ber golfbaner og andre anlegg om å stenge.

– Det er viktig at vi følger helserådene. Ved å spille golf eller spille fotball så øker vi sjansen for smitte, sier Lauritzen.

Fullstendig uenig

Hundstad ved Solum golfbane er uenig i argumentene. Han påpeker at man blir oppfordret til å gå tur i frisk luft.

– Det er mange som går tur på golfbanen. Jeg ser ikke forskjellen på å gå med hendene i lomma og med golfkøllene, sier Hundstad.

– Vi mener vi legger til rette for god folkehelse og støtter sentrale myndigheters oppfordring til fysisk aktivitet på en god og trygg måte.

NRK opplyser om at en journalist i NRK Vestfold og Telemark sitter i styret i Solum golfklubb.