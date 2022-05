I slutten av mars møtte Trond Einar Frednes, kjent som «Badboy», i Vestfold tingrett.

Den tidligere torpedoen og drapsdømte mannen var tiltalt for grov vold og voldtekt av sin tidligere samboer.

Han skal ha utsatt kvinnen for fysisk og psykisk mishandling og trusler gjennom flere år.

Anker dommen

Nå er han i Vestfold tingrett dømt til syv års fengsel, hvor to år er gjort betinget med prøvetid på fem år. I tillegg er han dømt til å betale 300.000 i erstatning til kvinnen.

– Han er svært rystet og veldig sjokkert over avgjørelsen. Han har hele tiden bedyret sin uskyld, sier forsvarer Daniel Storrvik til NRK.

Forsvareren sier dommen skal ankes.

Frednes er blant annet dømt for to voldtekter og mishandling. Han er frifunnet for én av voldtektene han var tiltalt for mot eks-samboeren.

I retten nektet han straffskyld for alle punktene som omhandlet sin tidligere samboer.

– Dette har aldri skjedd, dette er forhold langt tilbake i tid. Politiet har vært svært tett på min klient under hele perioden. Politiet har også vært tett på fornærmede. Hadde dette vært sant, ville det kommet opp i lyset tidligere, sier Storrvik.

Avfyrte skudd

Kvinnen skal jevnlig ha blitt utsatt for vold og trusler fra 2009 til 2019.

Advokat Stephanie Bruun sier til NRK at fornærmede opplevde rettsaken som tung og vanskelig, men følte seg godt ivaretatt av politiet underveis og opplever at det var godt å endelig kunne få fortelle sin historie.

Advokat Stephanie Bruun bistår den fornærmede kvinnen. Foto: Advokatfirmaet Teigstad

Ved et tilfelle løftet han den daværende samboeren inn i bagasjerommet på en bil og lukket bakdøren.

Ifølge dommen plasserte han en bensinkanne i bilen og tok frem et skytevåpen. Han avfyrte skytevåpenet slik at skuddet traff bilruten ved siden av henne.

Skrev biografi

Trond Einar Frednes ble kjent da Jørn Lier Horst skrev boka «Badboy» i 2015. De to hadde fulgt hverandre gjennom mange år, men på hver sin side av loven.

Frednes kontaktet den tidligere politimannen, etter at Horst ble en kjent krimforfatter. Larviksmannen hadde bestemt seg for å fortelle sin historie og ville at Horst skulle skrive boka.

Da saken mot Frednes gikk for retten, var Horst et av vitnene. Flere av tilfellene Frednes var tiltalt for, skal ha skjedd i den perioden de arbeidet med boka.

– Utagerende

Advokat Stephanie Bruun sier fornærmede ikke har orket å lese hele boken.

– Hun syntes hele prosessen rundt «Badboy»-prosjektet var vanskelig, all den tid hun levde under svært krevende forhold, sier Bruun.

I retten ble Horst spurt om hvordan han så på den alvorlige tiltalen mot Frednes.

– Det har jeg tenkt mye på. Det som blir behandlet i denne saken, er ikke i tråd med min virkelighetsoppfatning, svarte Horst, ifølge Østlands-Posten.

Samtidig forklarte Horst at Frednes kunne være svært utagerende når han var ruset.

Horst ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor NRK nå.

I etterkant av boka samarbeidet Horst og Frednes sammen med flere andre om et prosjekt for å hjelpe tidligere innsatte.

Nå må Frednes selv tilbake i fengsel.