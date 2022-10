En gutt ble torsdag kveld pågrepet under en væpnet aksjon i Porsgrunn, mistenkt for å ha knivstukket to andre gutter tidligere på kvelden.

– Alle skal være i tenårene, opplyser politiet i Sør-Øst til NRK.

Guttene skal ha blitt angrepet av en ukjent mann, opplyste operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Erik Ullhaug Olsen tidligere torsdag kveld.

– Vi har alle tilgjengelige ressurser ute i søk etter gjerningsmannen, fortalte operasjonslederen til NRK.

De to skadde er knivstukket i en arm og et bein og var ved bevissthet da de ble fraktet til sykehus, ifølge politiet.

Søker med hund

Knivstikkingen skal ha skjedd utendørs i Fjordgata i Porsgrunn.

Politiet jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet, men vet foreløpig ikke hva som kan ha vært bakgrunnen for hendelsen.

Hundepatrulje og politihelikopter leter etter mannen som er mistenkt for å ha stukket guttene med kniv.

En patrulje er på sykehuset og venter på å få snakke med guttene.

Samtidig har politiet en patrulje ute i området som jobber med å få kartlagt om det har vært noen vitner til hendelsen.

– Vi jobber med å få kontakt med de som har vært i området, sier Olsen.