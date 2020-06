– Jeg tenker at det er jeg som har påført han disse skadene og at det er min feil. Hadde jeg gjort noe annerledes, hadde han ikke dødd. Det var en bruker jeg var kjempeglad i, forteller kvinnen gråtende fra vitneboksen i Vestfold tingrett.

Da hun søndag 24. februar i fjor skulle bade Halvorsen (51), senket hun ham ned i badekaret med en takheis. Politiet mener hun da ikke sjekket om badevannet holdt forsvarlig temperatur.

Ifølge tiltalen ble sterkt funksjonshemmede Halvorsen påført dyp annengrads forbrenning på minst 40 prosent av kroppsoverflaten og døde på sykehuset fire dager senere. Trolig var vannet på rundt 70 grader.

Helsesekretæren har selv forklart i avhør at hun skrudde på vannet uten å sjekke om skåldesperren på varmeregulatoren var låst. Og at hun først etter hendelsen hadde sett at den sto på svært høy temperatur.

Hun kjente heller ikke etter om vannet holdt for høy temperatur.

Nå kan kvinnen i 30-årene bli dømt for uaktsomt drap. Hun er også tiltalt for brudd på helsepersonelloven. Rettssaken mot henne startet tirsdag.

– En tragedie for alle

Halvorsens familie har sett frem til denne dagen, sier bistandsadvokaten.

– Denne saken er en tragedie for alle. Familien lurer på hvordan det er mulig å senke en funksjonshemmet person ned i så varmt vann, sier bistandsadvokat Christian Lundin til NRK.

Alf Johan Halvorsen bodde på Oserødmyra bofellesskap i Færder kommune.

Alf Johan Halvorsen døde på sykehus av brannskader i fjor vinter. Bildet av Halvorsen er klarert med familien hans. Foto: Privat

– Skjønte noe var galt

Helsesekretæren forklarte i retten at hun kjente Halvorsen etter å ha jobbet med han en stund. Men da hun så hva som hadde skjedd, fikk hun panikk.

– Jeg satt i proppen i badekaret, satt på vannet og satt meg i sofaen. Jeg senket «Affe» ned mens vannet fortsatt rant og da begynte han å skrike. Da skjønte jeg at det var noe galt og heiste han opp. Jeg var i sjokk og en kollega som kom sa jeg skulle skylle han for å kjøle han ned.

– Han var veldig blek og jeg kunne se at det var smertefullt for han, forklarte hun lavt og preget i rettssalen.

Kvinnen begynte å gråte da hun fikk spørsmål om hvor godt de to hadde blitt kjent med hverandre på jobb.

Så ikke damp

I Færder kommune hadde hun en 29 prosent stilling, men hun jobbet så mange ekstravakter at det i praksis ble en 100 prosent stilling, ifølge kvinnen selv.

Hun fortalte at hun hadde fått opplæring av de andre ansatte i å pleie Halvorsen. Hun hadde i om lag fire måneder sett andre pleie 51-åringen før hun selv var trygg på stelle han.

Men hun hadde ikke tilgang på systemer i kommunen med pleieinstrukser, ifølge hun selv.

Kvinnen forklarte også at de andre ansatte og henne selv pleide å kjenne på vannet før de badet brukerne.

– Skrudde du på varmtvannsregulatoren, spurte statsadvokaten.

– Nei, jeg rørte den sjelden. Det er veldig sjeldent at den har stått i en annen posisjon enn den skal. Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke sjekket den. Jeg så heller ikke noe damp.

Obduksjonsrapporten konkluderte med brann- og skåldingskader som dødsårsak.

SKÅLDET: Det har gått ett år og fire måneder før dødsfallet kom opp i retten. Hendelsen skjedde her, på Oserødmyra bofellesskap. Foto: Guro Hatlo / NRK

Konsentrasjonsproblemer

Helsesekretæren fortalte at hun var i et problematisk forhold og at hun opplevde det som vanskelig å være tilkallingsvakt og ikke få tryggere arbeidsforhold i kommunen.

Hun sa også at mange vanskelige ting i livet hadde gitt henne sove- og konsentrasjonsproblemer.

– Hun er glad for at saken nå kommer opp. Hun er fortvilet over det som skjedde, men erkjenner ikke straffskyld, sier kvinnens forsvarer, Knut H. Strømme til NRK.

Kommunen slipper straff

Færder kommune ble også siktet av politiet etter dødsfallet. Men saken mot kommunen ble henlagt på grunn av bevisets stilling.

– Statens helsetilsyn har kommet med massiv kritikk av kommunen for en rekke lovbrudd. Og det viktige for familien var å få konstatert om det var begått noen lovbrudd av kommunen, sier bistandsadvokat Lundin til NRK.

Kommunen gjennomførte selv en hendelsesanalyse etter dødsfallet, for å sikre seg at en slik hendelse ikke skal skje igjen.

En test som ble gjort av rørlegger i etterkant av dødsfallet, viste at temperaturen i vannet kan bli 76 grader hvis varmen sto på maksimalt.

Rettssaken mot helsesekretæren avsluttes torsdag i Vestfold tingrett.