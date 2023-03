Etter å ha sett den tredje episoden av siste sesong av «Exit» fikk Sophie Engelstad fra Svarstad en idé.

Psykologistudenten la ut en scene med karakteren «Jeppe», spilt av Jon Øigarden, hvor han blir stilt spørsmålet «hvordan» og deretter får et sammenbrudd.



Hun la til teksten «når noen spør hvordan det går om dagen» og har fått kjemperespons.

Sophie Engelstad (22) Foto: Privat

Tror mange kjenner seg igjen

Etter en drøy uke har videoen fått nesten en halv million visninger.

Engelstad har aldri fått så mye respons på andre poster hun har lagt ut. Hun er vanligvis ganske privat på sosiale medier.

Likevel har hun en teori om hvorfor klippet har slått an. «Hvordan går det?» er kanskje det vanskeligste og det enkleste spørsmålet vi kan få.

– Jeg tror mange kjenner seg igjen, sier hun.

Hun følte videoen passet veldig bra som et bilde på sitt eget liv da hun la den ut. Hun hadde brukket ankelen, var midt i eksamensperioden og hadde bulket bilen sin.

– Man prøver å holde seg samla, mens man kanskje er litt på felgen.

Sparer de nærmeste for hvordan vi har det

Hos Mental Helses hjelpechat «Sidetmedord» merker de at mange trenger noen de kan snakke fortrolig med.

– Vi hører daglig på alle våre tjenester at «dette har jeg ikke sagt til noen før», sier teamleder Kenneth Pedersen.

Kenneth Pedersen, teamleder for Sidetmedord.no. Foto: Mental Helse

Det er menneskelig at vi vil skjerme våre nærmeste for hvordan vi egentlig har det, ifølge Pedersen.

Særlig dersom det er tunge og vanskelige tanker vi strever med.

Dersom relasjonene oppleves trygg, kan det være godt å bli spurt om hvordan det går, mener Pedersen.

– Samtidig så skal vi ta inn over oss at det kan være utfordrende å svare sant med tanke på hvordan vi har det.

Hva tenker egentlig folk rundt dette spørsmålet?

Mikkel Berg Hauge (21) – Jeg tror jeg bare på autopilot svarer «ja, det går fint. Du da?». Jeg tenker aldri over hvordan jeg egentlig har det. Og så spør jeg vel egentlig andre bare for å være høflig. Det er ikke så mye baktanke rundt det.

Lisa Marie Lange (21) – Jeg synes det er hyggelig og fint som en samtalestarter. Hvis man forteller hvordan det går og sier at det og det skjer, så kan man gå videre i samtalen på en veldig naturlig måte.

Adrian Toft (25) – I dagligtalen så spør man vel bare for en åpningsreplikk. Også svarer man kanskje noe annet enn «det går bra» hvis det er noen man kjenner godt.

Martin Nyhuus (21) – Det er noe jeg spør om til noen jeg kjenner godt. Hvis man sier det til noen man ikke kjenner så godt, og de begynner å fortelle hva som er galt, så hadde jeg tenkt at det er litt rart.

Det store spørsmålet

Psykologspesialist Vidar Kristiansen formidler psykologisk kunnskap på Instagram-kontoen @psykolog.pappa.

Vidar Kristiansen er psykologspesialist. Foto: Ina Therese Vistung Knutsen

Han forklarer at vi ofte kan føle at det er en grense for hvor mye andre er interessert i å høre fra oss, selv om vi blir spurt.

– En av tingene som gjør spørsmålet vanskelig, er at det egentlig er så utrolig stort. Hva skal man svare?

Mange strever enormt med å snakke om at man har det vanskelig, påpeker Kristiansen.

Han beste tips for å vise at du er interessert i å vite hvordan andre har det, er å stille oppfølgingsspørsmålet « ... og hvordan har du det egentlig?».