Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Foreløpig har ikke kommuneoverlegene oversikt over hvor mange som deltok på ungdomsfesten i Drangedal den første lørdagen i april i år.

De frykter derfor at flere kan være smittet.

Viktig at man tar kontakt

– Det vi vet, er at det var flere deltagere til stede enn det vi har klart å spore så langt, sier Alv Dag Brandal til NRK. Han er helsesjef i Kragerø kommune.

Lørdag tredje april ble det invitert til fest i Drangedal. Flere ungdommer fra de to kommunene var til stede.

Brandal mener dette er et eksempel på hva som kan skje når smittesporingsteamet ikke får informasjon om denne typen arrangementer tidsnok.

– Det betyr at folk som ikke har vært på festen også kan bli smittet, og at vi ikke får satt folk i karantene, sier han.

Helsesjefen understreker at de ikke har noen grunnlag for å mistenke at noen bevisst holder dette hemmelig.

– Det kan jo være at folk er uvitende om smitte knyttet til denne konkrete hendelsen.

– Alvorlig situasjon

De som har vært på festen bes melde seg til kommunen de bor i. For personer som bor i Kragerø, kan time for test avtales direkte med legevakta.

– Vi ber dem opplyse om at de har vært til stede på den aktuelle festen og teste seg så raskt det lar seg gjøre.

Han beskriver situasjonene som alvorlig om det er flere personer som går rundt uvitende om at de er smittet på denne festen eller i andre sammenhenger.

– Vi kan risikere at vi får smitte ut av kontroll, såkalt villsmitte, sier Brandal.

Vurderer å anmelde

– Dette er ikke bra, sier Tor Peder Lohne (Sp), ordfører i Drangedal.

I første omgang mener han det er viktig at ungdommene viser ansvar og tar kontakt med kommunen, men vurderer også å gå hardere til verks om dette ikke skjer.

REAGERER: Ordfører i Drangedal, Tor Peder Lohne (Sp), vurderer å gå til politianmeldelse om festdeltagerne ikke melder seg. Foto: Martin Torstveit / NRK

– I neste omgang må vi vurdere om vi skal følge opp med en politianmeldelse, sier han til NRK.

Det er heller ikke første gang dette skjer i kommunen, opplyser Lohne.

– Vi har hatt et lignende tilfelle tidligere i vinter.

Han har forståelse for at noen kan være engstelige for hvilke konsekvenser det kan få om det blir avslørt at ungdommene har vært på fest, men minner om at alternativet er langt mer alvorlig.

– Konsekvensene av å ikke melde seg til testing er potensielt mye større enn de eventuelle rettslige konsekvensene for den enkelte.