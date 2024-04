Thor Heyerdahl får nytt gravsted

- Thor Heyerdahl, kjent for sin Kon-Tiki-ferd, skal gravlegges i fødebyen Larvik, Norge.

- Heyerdahl døde i 2002 og ble opprinnelig begravet på familiens gods i Colla Micheri, Italia.

- Gravflyttingen er et resultat av et samarbeid mellom familien og lokale entusiaster i Larvik.

- Tidligere ordfører i Larvik, Øyvind Riise Jenssen, mener at dette vil ha stor betydning for Larviks identitet.

- Heyerdahls eldste sønn, Thor Heyerdahl jr, uttrykker takknemlighet over at Larviks befolkning ønsker å ha faren hjem.

- Heyerdahls datter, Marian Heyerdahl, tror at turister vil oppsøke det nye gravstedet ved Larvik kirke.

