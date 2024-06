Saka samanfatta: Ekspander/minimer faktaboks Thor Heyerdahl, som vart fødd i Larvik for 110 år sidan, har fått ein ny gravplass i heimbyen.

Heyerdahl, som døydde i 2002, vart opphavleg gravlagd i den italienske landsbyen Colla Micheri.

Urna hans er no flytta til Larvik, og tilbakekomsten vart markert med ei minnegudsteneste.

Lokale eldsjeler har samarbeidd med familien for å få Heyerdahl tilbake til Larvik.

Thor Heyerdahl er mest kjend for å ha leia Kon-Tiki-ekspedisjonen i 1947 og fleire andre ekspedisjonar og arkeologiske utgravingar. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

I år er det 110 år sidan Thor Heyerdahl blei fødd i Larvik.

Han var verdskjend da han døydde som 87-åring i 2002.

Heyerdahl blei bisett i Oslo domkyrkje, men fekk sin eigen gravstad i den italienske landsbyen Colla Micheri, der han og familien var busett.

Thor Heyerdahl blei blant anna kjend som eventyrar, arkeolog og forfattar. Foto: Knut Falch / SCANPIX

No er urna hans flytta til heimbyen i Vestfold. Der får oppdagaren ei ny grav.

I dag blei tilbakekomsten markert med ei minnegudsteneste i Larvik kyrkje.

– Det var veldig rørande, og det er ein gledesdag. Å få han til heimbyen hans kjenst veldig rett, seier dotter Marian Heyerdahl.

Thor Heyerdahls liv Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix Ekspander/minimer faktaboks Norsk etnograf og zoolog. Født i Larvik 6. oktober 1914.

Gjennomførte flere ekspedisjoner og var aktiv i debatten om kulturkontakt og -spredning gjennom historien.

Etter omfattende studier lanserte han en hypotese om at Polynesia var befolket fra Amerika og ikke Sørøst-Asia, som var den vanlige oppfatningen.

I 1947 seilte han over Stillehavet med flåten Kon-Tiki for å bevise teorien. Boken om ferden ble en verdenssuksess og er oversatt til 60 språk. Filmen fikk Oscar for beste dokumentarfilm i 1951.

Døde i Italia 18. april 2002. Kilde: Store norske leksikon

Ei siste reise

Lokale eldsjeler har samarbeidd tett med familien for å få Heyerdahl tilbake til byen han starta livet i.

Dottera Marian fortel at far hennar fekk ei siste reise frå Italia til Noreg.

– Vi valde å køyre han opp i bil og tok Kiel-ferja, så han fekk ein siste båttur, ler ho.

Thor Heyerdahls barn framfor gravplassen. Frå venstre Thor Heyerdahl jr., Bettina og Marian Heyerdahl. Foto: Robert Hansen / NRK

Ho synest plasseringa, eit par meter frå kyrkja, er fantastisk.

– Han ligg heilt for seg sjølv, med ein nydeleg stein og veldig nære Tollerodden og monumentet som er der. Larvik har blitt ein Thor Heyerdahl-by. Han er overalt.

Ein gledesdag er dette, ifølge Marian.

– Pappa lever framleis. Teoriane hans lever og utviklar seg, seier ho.

Thor Heyerdahl-monumentet som er på Tollerodden i Larvik. Foto: Håkon Lie / NRK

Ringen er slutta

Energiminister Terje Aasland (Ap) deltok som representant for regjeringa.

Tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik hadde også tatt turen. Han var statsminister da Heyerdahl døydde.

– Eg trefte han stundom da han levde. Vi blei kjend og eg fekk høyre om nokon av merittane hans, fortel Bondevik.

Han var med på å ta avgjerda om at Heyerdahls gravferd skulle på rekninga til staten.

Inne i kyrkja var det minneord frå barna hans, og helsingar frå ordførar og regjeringa. I tillegg var det italiensk musikk. Foto: Robert Hansen / NRK

Tidlegare ordførar i Larvik, Øyvind Riise Jensen, er initiativtakaren for å få urna heim.

– Dette er ein fantastisk stor og fin dag for alle i Larvik. No er alt på plass og ringen er slutta. Det er vi takksamt for.

Thor Heyerdahl jr., som er den eldste son til oppdagaren, har uttalt at familien er fornøgd med denne løysinga.

– Når Larvik ønsker å gjere stas på ein kar dei reknar som den store son sin, så smigrar det oss.

Thor Heyerdahl jr. og initiativtakar Øyvind Riise Jensen. Foto: Robert Hansen / NRK

Eit innhaldsrikt liv

Thor Heyerdahl er kanskje mest kjend for å ha leidd Kon-Tiki-ekspedisjonen i 1947.

Målet med seglinga over Stillehavet var å vise at folk i Polynesia kom frå det amerikanske kontinentet og ikkje Søraust-Asia.

Heyerdahl var også på ekspedisjonar med papyrusbåtane «Ra» og «Ra II» og sivbåten «Tigris».

Han leidde fleire arkeologiske utgravingar, blant anna på Galápagos og Påskeøya.