Tegninger kan avgjøre korrupsjonsdom i Tjøme-saken

Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder i Tjøme kommune, Harald Svendsen, er tiltalt for grov korrupsjon og flere saksbehandlingsfeil for utbygging i strandsonen på Tjøme.

Grov korrupsjon er det alvorligste tiltalepunktet mot de to. De tiltalte nekter begge straffskyld.

Rettssaken i Vestfold pågår nå på tredje uka.

Tegningene er sentrale

Alle er enige om at arkitekt Rune Breili tegnet huset for tidligere byggesaksleder Harald Svendsen, uten at det ble betalt for.

Samtidig satt Svendsen i daværende Tjøme kommune og behandlet søknader fra arkitekt Breili.

HVA KOSTER DETTE?: Tegningene er sentrale i rettsaken. Foto: Tegninger fra byggesøknad/Rune Breili

Verdien av disse tegningene blir avgjørende for om de to eventuelt blir dømt for grov korrupsjon eller ikke.

Men hva koster egentlig en slik jobb?

Dersom dommerne kommer til at tegnejobben er korrupsjon, og at beløpet er på over 50.000 kroner, kan det bety ubetinget fengsel for de to.

Selv mener arkitekt Breili at det dreier seg om tegninger til en verdi av opptil åtte tusen kroner i arbeidstimer.

De sakkyndige er av en helt annen oppfatning.

De mener at verdien på tegnetjenesten kan ha vært et sted mellom 45.000 og 75.000 kroner.

– Står fryktelig langt fra hverandre

Vibeke Hein Bæra er forsvarer for Rune Breili. Hun sier klienten hennes er svært uenig i timeantallet som er anslått.

Vibeke Hein Bæra. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Det er ingen tvil om at Breilis vurdering av dette og de sakkyndiges vurdering står fryktelig langt fra hverandre, sier hun.

Advokaten sier det var særlig sentralt å få høre hva dataverktøyet som har vært brukt til jobben består av, og hvilke muligheter som ligger i dette.

Hein Bæra ønsker ikke å kommentere hva hun tror følgen blir for Breili om hans eget anslag skulle vinne frem.

– Jeg skal ikke vurdere dette før vi kommer til prosedyren, men det er klart at verdien er av stor betydning. Derfor bruker vi mye tid på det, sier hun til NRK.

– Viktig

Esben Kyhring, statsadvokat for Økokrim i saken, mener de sakkyndiges vurderinger er viktige.

Esben Kyhring, statsadvokat for Økokrim. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Han mener det kan være vanskelig for lekfolk å vurdere verdien av denne type tjenester.

– Derfor er de sakkyndiges vurdering av disse spørsmålene viktige som premisser for de vurderingene som skal gjøres, sier han til NRK.