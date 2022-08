Strømsympati med folket i sør: – Altfor store forskjeller

– Det er litt rart at vi bor i samme land og forskjellene er så store. Men det er jo kjempebra for dem.

Anne-Mette Hansen i Skien har hittil i år brukt mye mindre strøm enn i fjor, likevel har regningene blitt større.

Og strømmen på Østlandet kan bli enda dyrere utover høsten og vinteren. Torsdag er det varslet enda en prisrekord på strøm. I Sørøst-Norge blir prisen 4,43 kroner per kWh på sitt høyeste, men i Nord-Norge blir prisen 0,015 kroner.

Hansen og familien prøver å finne løsninger.

– Jeg er litt bekymra. Vi kan gjøre grep hos oss, men det kan gå utover komforten. Enda kortere dusjer, mer vedfyring, lavere temperatur på ovnene og stenge av rom.

– Kanskje jeg må ta en ekstravakt på jobben, forteller hun.

DYRT: Anne-Mette Hansen i Skien prøver å planlegge strømbruken etter beste evne. Foto: Håkon Lie / NRK

Dette gjør hun

Hansen sier mindre bruk av varmtvann er det familien har «spart» mest på. Av mindre grep kjører hun hverdagsvasken med klær på 30 grader og dropper tørketrommelen.

Varmekablene på badet er skrudd av og gjennom vinteren holdes temperaturen på et minimum.

Familien følger også mye med på strømappen fra Fjordkraft for å se eget forbruk, eller når på døgnet det kan være billigst å dusje og vaske klær.

– Jeg er inne og sjekker når det kan lønne seg. Jeg jobber mye natt, så jeg har noen valgmuligheter. Litt heldig der.

– Men du vurderer ikke å flytte til Nord-Norge?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har det veldig fint her i sør, sier Hansen og ler.

– Synes synd på dem

De siste månedene har Heidi Korsberg Rose og familien på fire i Tromsø hatt lave strømregninger. Her bruker familien lite tid på å planlegge eget strømforbruk.

– Jeg ser for meg at det ville vært veldig vanskelig for oss. Det er nok planlegging som må til uansett. Hvis vi i tillegg skulle planlagt når vi skal sette på en oppvaskmaskin, ville det vært vanskelig, sier Rose.

Hun har sympati med dem som bor i Sør-Norge og mener situasjonen er urettferdig.

– Det er altfor store forskjeller. I vinter var det tydelig at det var mange som sleit. Det er no som må tas tak i, mener hun.

– Jeg synes synd på dem. At det skal straffe seg å bo lenger sør.

Heidi og Michael Korsberg Rose, med barna Lilly og Olly. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Statnett om forskjellene

Statnett mener det er flere forhold som gjør at prisforskjellen er så stor.

– Et tørt 2021 ga lite vann i magasinene i Sør-Norge, mens ressurssituasjonen i nord har vært langt bedre. Og det er et betydelig regionalt kraftoverskudd nord i Norden. Overføringskapasiteten mellom nord og sør i Norge og Sverige er samtidig begrenset, noe som medfører svært lave priser i Nord-Norge.

Det svarer Håkon Smith-Isaksen Holdhus, kommunikasjonsrådgiver i Statnett i en e-post til NRK.

– Familier vi har snakket med både i Tromsø og i Skien, har sagt til oss at dette er urettferdig. Har dere forståelse for at folk opplever det sånn?

– Vedvarende store prisforskjeller der enkelte områder har betydelig høyere strømpris enn andre i Norge, er ikke samfunnsmessig rasjonelt. I Norge er vi avhengig av strøm i hverdagen, og vi har stor forståelse for at dagens strømpriser er utfordrende for mange.

– Hva konkret må gjøres for å jevne ut prisforskjellene, og hvor fort kan det skje?

– Det er ikke et fasitsvar på hva et mål om lik pris vil innebære av tiltak. Det som er sikkert, er at et strømnett som skal kunne sikre lik pris i enhver situasjon vil kreve massive investeringer og innebære betydelige inngrep med konsekvenser for omgivelsene, svarer Statnett.