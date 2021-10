Skrudde av strømmen for å spare penger

I morges ville Johannessen fra Sandefjord gjøre seg klar til å møte den varslede strømtoppen.

Hun satte på kaffetrakteren, deretter ble det mørkt.

– Ti på halv åtte tok jeg hovedsikringen i huset jeg leier, sier Mona Johannessen.

Det var da helt mørkt ute, og strømmen ble ikke satt på igjen før klokka 12.20.

Når det blir for kaldt, slår hun på en liten ovn. Ellers går hun med ullgenser og tykke ullsokker.

Hun har ikke vedovn, men tenner mange telys.

– Jeg har gjort alt jeg kan. Det er bekmørkt i hele huset. Jeg bruker kun strøm til TV, noen vaskemaskiner innimellom, kaffetrakteren og kjapp matlaging.

Johannessen er ufør og nyseparert og sier hun må velge mellom strøm eller mat.

Bevisst strømforbruk

Mandag ble det satt ny årsrekord i høye strømpriser i Sør-Norge og de skal bli høyere. Tirsdag blir trolig rekorden slått.

Mona Johannessen vet ikke hvor mye hun sparte på å kutte strømmen i fem timer i dag, men har planer om å gjøre det flere ganger.

Tor Reier Lilleholt som er analysesjef i Wattsight, sier det ikke er store penger å spare på å kutte strømmen kun noen få timer.

– Den viktigste holdningen her er at man tenker bevisst generelt og sparer strøm der man kan. Jeg føler ikke at akkurat disse timene er det man må fokusere alt på, men noen hundrelapper kan man spare på det gjennom vinteren.

Lilleholt sier man kan spare penger ved å bruke strømmen smartere.

– Skru av elektrisitet i rom man ikke bruker, og se om du kan spare varmtvann. Fyr med ved hvis du har muligheten.

Han fraråder å bruke varmekabler til oppvarming, ettersom det er en dyr og dårlig kilde til varme i huset.

Tor Reier Lilleholt er strømanalytiker.

Sjekk strømavtalen

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet ber folk sjekke strømavtalen de har og sier fastpris kan gi forutsigbarhet for noen.

– Når strømprisen stiger veldig, er det veldig uforutsigbart for forbrukerne, og da kan fastpris være et greit alternativ. Du kan velge en strømavtale der du betaler en fast sum for kraftprisen hver måned.

Forbrukerrådet anbefaler likevel ikke fastpris i utgangspunktet og sier det sjelden er gunstig over lang tid.

– I kortere perioder kan en komme bedre ut av det enn med spotpris, men en fastprisavtale er et lite sjansespill der du satser på at strømprisen kommer til å stige og forbli over nivået du har bundet kraftprisen til.

Få velger fastpris

Men er det mulig å få en gunstig fastpris på strøm nå som prisene allerede er skyhøye?

Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft sier mange nå tar kontakt om strømavtaler og strømsparing.

De ønsker mer forutsigbarhet, men få velger fastpris.

STRØM: Kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland i Fjordkraft. Foto: Fjordkraft

– Nå er strømprisene så høye, og det er som når renten er høy, det er ikke det tidspunktet det er gunstig å binde seg i lang tid. Vi mener likevel vi har et godt alternativ med et tilbud om pristak ut året.