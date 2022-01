Stigende smittetrend i Norge – «ingen» bruker smittestopp-app

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

1,1 millioner har lastet ned Smittestopp-appen, men den blir ikke mye brukt.

Det var myndighetene, med daværende helseminister Bent Høie i spissen, som lanserte appen i desember 2020.

Målet var å begrense smitten. Tall over smittede i Norge viser at smittetrenden er stigende.

Nå viser en beregning basert på de ferskeste FHI-tallene at kun 2,7 prosent av alle smittede har varslet nærkontaktene sine via appen.

Hadde helt glemt Smittestopp

Jon Erik Sjøblom fra Tønsberg er en av de som bruker appen. Nylig fikk han seg en overraskelse.

– Jeg så plutselig at det sto et ett-tall ved appen, og fikk beskjed om at jeg hadde vært nærkontakt med en som var smittet.

Mer informasjon om når og hvor, var det ikke.

– Jeg trykket meg videre og fikk råd om hvordan jeg skulle forholde meg til symptomer og testing.

Sjøblom har ikke tenkt på appen det siste året. Men nå synes han alle bør laste den ned.

– Hvis alle varsler via appen, kan beskjed om smitte komme tidligere ut, sier han.

Bruker du Smittestopp-appen? Nei, jeg tror ikke den er trygg Smittestopp? Finnes den fortsatt? Nei! Når jeg er syk, har jeg andre ting å tenke på Ja, klart jeg bruker Smittestopp Vis resultat

Savner tydelig oppfordring

Jørgen Jacobsen er utvikler. Fra sidelinjen har han fulgt nøye med på både versjon en og to av Smittestopp.

Han synes det er bra at en app er med på å bekjempe pandemien.

Jørgen Jacobsen etterlyser mer reklame for Smittestopp. Foto: Privat

Desto større er skuffelsen over at appen ikke blir promotert mer.

– Jeg skjønner ikke hvordan folk skal få vite om appen i det hele tatt, sier utvikleren i nettstedet kode24.

Jacobsen reagerer på at ikke folk blir oppfordret til å bruke appen – selv når de får varsel om positiv test.

Sender ut 4 millioner SMS-er

– Vi kunne helt sikkert ha gjort mer.

Det innrømmer assisterende direktør i FHI, Gun Peggy Knudsen.

– Vi har forsøkt mange ulike tilnærminger, både sendt SMS og inkludert informasjon om appen i råd og anbefalinger.

Folkehelseinstituttet har blant annet sendt SMS til unge.

Denne uken vil FHI sende ut SMS til rundt 4 millioner innbyggere over 16 år med tips om nytten ved å bruke appen.

FHIs assisterende direktør Gun Peggy Knutsen planlegger i disse dager en ny SMS-utsendelse med tips om nytten av å bruke Smittestopp-appen. Foto: Privat

Gun Peggy Knutsen mener de over 16 år bør laste ned appen for å kunne motta varsler, og for å selv kunne varsle andre som har vært mulig smittekontakt.

Forsker: Brukertallene må høyt opp

FHI meldte i juni 2021 at Smittestopp var i stand til å oppdage 93 prosent av alle nærkontakter. Men det hjelper lite når bruken er så lav.

Forsker Frode Strisland ved Sintef sier bruken må betydelig opp om appen skal ha noen verdi.

– Først hvis 90 prosent hadde appen, kunne rundt 80 prosent av nærkontakter bli varsla. Med så liten bruk av appen har en ganske marginal betydning, sier Strisland.