Steinras i Kragerø

Politiet har rykket ut til Gamle Kragerøvei fv. 38 ved Tangen verft etter at det skal ha gått et steinras på stedet.

Ingen personer eller materielle ting skal være skadet, men veien er sperret.

Politiet meldte først om at fire hus var evakuert. Senere meldte brannvesenet om at det var tre hus som var evakuert.

Utrykningsleder i brannvesenet, Lars Falck, forteller at det er en støttemur med mye løsmasser bak, som har kollapset og rast ned mot Gamle Kragerøvei, rett utenfor Kragerø sentrum.

– Det som har rast ut nå har en bredde på omtrent 15 til 20 meter. Og så henger det deler av en støttemur som henger og dingler litt nå med en del løsmasser bak, forteller Falck.

Mengden av løsmassene er foreløpig vanskelig å anslå.

Han forteller at det er igangsatt evakuering av tre bygg.

– Det var det første politiet satt i gang med etter at meldingen kom inn.

Han forteller at brannvesenet nå har brukt lift for å få en oversikt, og skal nå etter hvert bruke drone.

Steinraset skal ha gått over Gamle Kragerøvei. Foto: Per Ole Halvorsen

I tillegg venter de på en geolog fra Porsgrunn og et rassikringsteam som skal være på vei.

Politiet skriver på Twitter at det virker som om sikringsbolter i fjellet har løsnet. Patruljen beskriver fjellområdet som «kjeks» siden det er veldig porøst.

Frilansfotograf Per Ole Halvorsen har snakket med politiet på stedet, som forteller at de er tidlig i fasen, og at de kommer til å holde på lenge på stedet.

Kommunen, brannvesen og politi er på stedet, og undersøkelser pågår.