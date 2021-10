Ønsket om å splitte opp sammenslåtte fylker ser ut til å spre seg. Regjeringen har lovet å oppløse tvangssammenslåtte fylker som ber om det.

Nå er diskusjonene i gang, ikke bare i nord og i Viken, men også i Innlandet og Vestfold og Telemark.

– Kommunalministeren skal få det svett om øra, tror samfunnsforsker hos NIVI analyse, Geir Vinsand, og ler.

Han har jobbet i kommunaldepartementet før og skjønner ikke at fylkene selv skal bestemme om de skal splittes opp.

– Det er galskap. Landets fylkesinndeling er altfor viktig til å bli overlatt til fylkesordførerne. Fylkeskommunen eier ikke landets fylkesinndelinger. Staten har større interesser enn fylkene i dette, sier Viksand og trekker frem blant annet etater innen politi, infrastruktur og beredskap.

SPLITT: Troms og Finnmark kan bli splittet opp igjen. Foto: NRK

– At det går an å ta så feil

Regjeringen har ufrivillig satt i gang en kjedereaksjon, mener han. Fylker som før regjeringsskiftet ikke var så opptatt av dette, får plutselig denne saken på bordet sitt enda en gang.

Dessuten risikerer man enda en runde med lange diskusjoner.

Diskusjonene som nå går rundt Troms og Finnmark, på Møre og i Vestfold og Telemark, viser at man må bygge opp hele reformen nedenfra, mener han.

– Det er flaut å lese Hurdal-plattformen der kommunenes betydning nesten ikke er nevnt med et ord, men at man i stedet skal bygge sterke fylkeskommuner. At det går an å ta så feil, sier Viksand.

Han mener det holder med to forvaltningsnivåer.

– Den moderne innbygger har ikke et forhold til fylkeskommunen.

Vil ha stemme i «grisgrendte» strøk

Men bonde og musiker Aasmund Nordstoga i Vinje i Telemark, drømmer derimot om skilsmisse. Kommunen er større enn hele Vestfold.

– Det hadde vært lurt å gjøre det nå, før man sementerer hele regionen, sier Nordstoga til NRK.

Han opplever at kystkommunene har fått mer makt, på bekostning av bygda.

– Der er det mye mer folk og da blir de sterke sammen mot folkene som bor grisgrendt til, mener han.

UENIG: Bonde og musiker Aasmund Nordstoga mener de gamle fylkesgrensene var gode nok og at byfolket har fått for mye makt etter sammenslåingen mellom Vestfold og Telemark. Foto: Richard Aune / NRK

Men også i Høyre og Arbeiderpartiet i Vestfold har flere tatt til orde for oppsplitting.

– Jeg tror det var feil å slå sammen, men tror heller ikke vi skal haste av gårde og gjøre nye feil. Men jeg mener fylkestinget må sette i gang en skikkelig jobb med å finne ut hva alle mener, og hva det koster å splitte opp igjen, sier Horten-ordfører, Are Karlsen fra Arbeiderpartiet.

HORTEN: Ordfører Are Karlsen vil løse opp Vestfold og Telemark. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Absolutt ingen fordeler, sa Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) til NRK tidligere denne uken, om resultatet av fylkessammenslåingen.

Vet ikke prisen

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier til NRK at han vil legge til rette slik at lokaldemokratiet kan ta stilling til fremtiden til fylket sitt.

– Det er en stortingsbeslutning som kreves for å endre fylkesinndelingen. Vi skal starte en prosess som legger til rette for at Stortinget skal få et godt beslutningsgrunnlag hvis fylkeskommuner vil løse seg opp, sier han.

– Det kostet over 300 millioner å opprette storfylket Viken. Hva vil det koste å reversere det?

– Har ikke vurderinger rundt hva det vil koste. Først må vi se på hvilke fylker som vil splitte seg opp. Så må vi ha god dialog om hva som skal til for å gjennomføre dette, men det må vi komme tilbake til, sier Gram.