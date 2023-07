– Vi snakker om noen ganske grove tilfeller av ulovlig kameraovervåkning, sier Sindre Hornnes.

Han er ungdomsrådgiver i LOs sommerpatrulje som onsdag kunne presentere funnene fra intervjuer med over 5600 sommervikarer over hele landet.

Vet ikke hvor kameraene er plassert

– Også i år har vi dessverre avdekket mange lovbrudd. Vi har registrert størst økning når det gjelder ulovlig kameraovervåkning, sier Hornnes.

Av de 5637 sommervikarene LO-patruljen har snakket med, oppgir over 720 (12,8 prosent) at de har blitt filmet ulovlig av bedriften de jobber for.

– I de fleste tilfellene dreier det seg om at de ansatte ikke har blitt informert om at det er montert kamera på arbeidsplassen, eller at de ikke har fått vite hvor kameraene er plassert.

– Flere alvorlige tilfeller

Noen av sakene er ganske enkelt rystende.

– Vi har også registrert langt mer alvorlige tilfeller der ansatte har blitt filmet i garderoben på jobben, sier Sindre Hornnes.

LO-rådgiveren har også fått servert historier om at arbeidsgivere har montert kameraer utenfor toaletter på arbeidsplassen.

Årsaken skal være for å kunne følge med på hvor lang tid de ansatte bruker på å gjøre sitt fornødne.

– Hvorfor er du helt sikker på at det er derfor det er montert kameraer utenfor et toalett?

– Hvilken annen grunn skal det være? spør Hornnes tilbake.

Med unntak av pandemiårene 2020 og 2021 har LOs sommerpatrulje hatt samtaler med godt over 4000 sommervikarer hvert år.

Den dystre statistikken avdekker en negativ utvikling når det gjelder ulovlig kameraovervåkning.

Brudd på personopplysningsregelverket (overvåking) Ekspander/minimer faktaboks 2016: 3,9 % (6243 intervjuer) 2017: 4 % (7224 intervjuer) 2018: 5,9 % (5850 intervjuer) 2019: 8,9 % (4788 intervjuer) 2020: 9,4 % (1694 intervjuer) 2021: 8,4 % (3499 intervjuer) 2022: 12,3 % (4395 intervjuer) 2023: 12,8 % (5637 intervjuer) Kilde: LOs sommerpatrulje

– Arbeidsgiverne er i all hovedsak flinke til å informere sommervikarene om både kameraovervåkning og andre ting. Det er en bekymringsfull utvikling, noe statistikken viser, sier Sindre Hornnes.

– Skal følge norsk lov

Kurt Weltzien mener tallene på ulovlig overvåkning er urovekkende. Han er avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester.

Kurt Weltzien, avdelingsdirektør for NHOs advokattjenester. Foto: Moment Studio

– Ingen skal måtte oppleve ulovlig overvåkning på arbeidsplassen. NHO er opptatt av at arbeidsgivere skal følge norsk lov og informere sine ansatte om eventuell kamerabruk i henhold til åpningen i lovverket, sier han til NRK.

Kan få gebyr

Datatilsynet synes det er uheldig at så mange ansatte blir utsatt for ulovlig overvåking.

Særlig at unge arbeidstakere blir møtt med dette allerede i starten av arbeidslivet, bekymrer.

Det sier Jasmin Omer, som er juridisk rådgiver.

– Det er arbeidsgivers og virksomhetens ansvar å følge personvernregelverket og sørge for at deres kameraovervåking er lovlig, sier hun.

– Funnet kan tilsi at mange arbeidstakere dessverre ikke setter seg inn i reglene eller ikke tar reglene på alvor.

Det finnes mange varianter av overvåkningskameraer. Tallene fra LOs sommerpatrulje bekymrer Datatilsynet. Foto: Heather Ørbeck Eliassen / NRK

Omer tror enklere tilgang på utstyr og lavere pris kan være en årsak til at mange arbeidsgivere benytter seg av dette. Da gjelder det å samtidig lese seg opp på hvilke regler som gjelder for å unngå lovbrudd.

– Arbeidsgivere må sørge for å følge reglene. Det kan nemlig koste veldig mye å bryte regelverket ettersom Datatilsynet kan gi virksomheten gebyr hvis vi ser at det er et grovt brudd på regelverket.

Mangelfull opplæring

Av de drøyt 5600 sommervikarene Sindre Hornnes og hans kollegaer har snakket med i år, er nær 1300 under 18 år.

– Hvordan følger dere opp lovbruddene?

– Det er opp til de ansatte hva slags oppfølging de ønsker fra oss. Hvis sommervikarene vil, kan vi selvsagt gå i dialog med arbeidsgiveren, sier Sindre Hornnes.

LOs sommerpatrulje har også dette året avdekket flere andre brudd på lover og regler.

Det dreier seg blant annet om mangelfulle arbeidskontrakter og lønnsslipper, brudd på overtidsregler og vaktlister, eller at sommervikarer ikke har fått feriepenger.

– Vi har også sett en økning når det gjelder mangelfull opplæring. Det forekommer i mange ulike bransjer, eksempelvis innenfor pleie- og omsorgssektoren, sier Sindre Hornnes.