Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Polen er et av landene som har hatt en betydelig økning i antall smittetilfeller.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie har invitert LO og NHO til et møte på mandag for å diskutere unntaksreglene for dem som kommer til Norge fra utlandet for å jobbe.

Av de 1 030 smittetilfellene de to siste ukene, har 210 blitt smittet i utlandet. Halvparten av disse kom fra nettopp Polen.

– Selvsagt skal jeg teste meg

NRK var til stede da et nesten fullt fly fra Krakow landet på Torp fredag ettermiddag. Det var dagens tredje fly fra Polen til Sandefjord i dag.

Og selv om de ivrigste passasjerene løp utenom teststasjonen for å komme seg raskt videre, var det mange som fulgte oppfordringen om å ta en gratis test i ankomsthallen.

Luiza Dorosznska er ikke så veldig overrasket over den negative utviklingen i Polen, men synes utvilsomt at det er bekymringsfullt.

Luiza Dorosznska er bekymret over utviklingen i Polen. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Selvsagt skal jeg teste meg, sier hun til NRK.

Hun tar det også som en selvfølge å gå i karantene etter ankomsten til Norge.

Medpassasjer Damian Skiba tror en av årsakene til at Norge har sluppet unna med færre smittetilfeller, er at ting er bedre organisert.

– Vil du la deg teste?

– Ja, selvfølgelig.

Hardt rammet

De siste ukene har 210 personer fått med seg smitte fra utlandet til Norge. Sannsynligvis jobber flere av dem i norske industribedrifter.

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Trude Arnesen uttalte fredag formiddag at de er bekymret for utviklingen hos denne gruppen.

Flyet fra Krakow var nesten fullt ved ankomst Torp Sandefjord Lufthavn fredag ettermiddag. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

– Det er dette å være kort tid i Norge, bo og jobbe trangt gjerne og ofte ikke være ordentlig kjent med hverken regler eller muligheter for å teste seg. Alt dette til sammen gjør at vi er bekymret for at de faller utenfor de rådene vi ellers gir, sier Arnesen.

Nå kan det være aktuelt å endre på regelen, ifølge Arnesen.

– Det kan for eksempel være aktuelt å si at den første testen må være tatt et par dager ut i karantenetiden, og ikke ved ankomst slik det nå er.

«Piskes» inn

Sandefjord kommune har bedt Røde Kors om bistand i arbeidet med å få flere til å benytte seg av testene ved ankomst til Sandefjord lufthavn.

Sigbjørn Ljusnes, korpsleder i Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Flere reisende takker ja når de er fysisk til stede.

Blant annet fordi de får veldig raske svar på prøvene, tror Sigbjørn Ljusnes, korpsleder i Sandefjord Røde Kors Hjelpekorps.

– Det handler nok om at de får informasjon i forkant.