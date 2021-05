Smitte stopper seriestarten

Søndag kveld skulle Skien-klubben møte Sandefjord på hjemmebane. Slik gikk det ikke siden en av Odd-spillerne fikk påvist korona lørdag formiddag.

– Han hadde ubehag lørdag morgen, og da skal han testes umiddelbart og han ble ute av gruppa, sier sportssjef i Odd, Tore Andersen.

Spilleren ble satt umiddelbart i isolasjon, og resten av laget og nærkontaktene er også satt i karantene.

– Det betyr at kampen mot Sandefjord da ikke kan spilles, siden vi ikke har noen spillere som kan spille fra Odd sin side. Og igjen så betyr det at kampen blir utsatt på ubestemt tid.

Strengere tiltak i Grenland

Lørdag ble det også bestemt av regjeringen at Grenland får nest strengeste koronatiltak, 5B. Kommunene får tiltaksnivå B fra midnatt, natt til søndag 9. mai og tiltakene vil vare til og med tirsdag 25. mai.

Tiltaksnivå B innebærer blant annet skjenkestopp, stenging av treningssentre og svømmehaller og arrangementer utenfor hjemmet er forbudt.

Andersen forteller at dette ikke ville hatt noen påvirkning for søndagens kamp, selv uten tilskuere.

– Det viktigste for oss var å spille kampen. Vi har gledet oss veldig til å starte opp med eliteseriekamper, sier han og legger til at det derfor var en kjedelig beskjed å få at kampen ble utsatt på grunn av koronasmitte.

Han forteller at laget syntes det var kjedelig å ikke kunne spille kampen. Nå håper de at det ikke er flere på laget som er smittet.

– De har levd veldig strengt, så det er veldig kjedelig at dette har kommet inn, men det er sånt som skjer, og legger til at dette skal de klare å komme igjennom.

– Og dette skal vi komme styrket ut av som gruppe.