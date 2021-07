Det er store kontraster mellom fjorårets rekordlave strømpris og det du må betale for strøm i sommer.

I juni var spotprisen for store deler av Sør- og Østlandet på 54,8 øre per kilowattime, ifølge tall fra strømbørsen Nordpool. Det er ulike strømpriser, avhengig av hvor du bor i landet.

Sommeren 2020 var strømprisen rekordlav til sammenligning. Samme måned i fjor var prisen på 1,56 øre per kilowattime. Legger man til nettleie og avgifter vil det si at strømmen for de fleste er 14 ganger dyrere i år enn i fjor.

Slik har strømprisene variert de siden sommeren 2017:

– Prisen vil være høy

Det er mange grunner til at prisen er så mye høyere i år, ifølge Andreas Billington.

STABILT: Andreas Billington forventer at prisene skal holde seg på det nivået vi ser i Sør-Norge i dag. Foto: Skagerak Energi

Han er leder for energidisponering og handel hos Skagerak Energi.

Billington sier til NRK at det handler både om råvarer som kull og gass, og rekordhøye priser på CO₂-kvoter.

I Europa er prisen på disse råvarene mye høyere nå enn på samme tidspunkt i fjor.

Det gjør at prisen på vann-, vind- og solkraft har økt betydelig i 2021.

– Dette betyr at når det ikke er nok vindkraft på kontinentet, så er det prisene på kull og gass som bestemmer prisen på elektrisk kraft, sier Billington.

VIND: – Mye vind i Norden kan raskt kunne slå ut i lavere kraftpriser, mens lite vind og tørt vær kan gi et midlertidig oppsving i prisene, sier Andreas Billington fra Skagerak Energi. Foto: Rainer Prang / NRK

– Vil prisene fortsette å øke?

– Prisen i Sør-Norge i sommer vil være høy, sammenlignet med snittet de siste ti årene. I alle fall langt over sommerprisen 2020.

Mulig å prute på prisen

Ifølge forbrukerøkonom hos DNB Silje Sandmæl, kan små grep gjøre at du sparer penger til tross for høye priser.

– Du kan spare mye på å bytte strømleverandør, sier Sandmæl til NRK.

Det er ikke enkelt å vite hvilke selskap som tilbyr den beste prisen. Derfor er et av tipsene å sjekke strompris.no. På denne nettsiden kan man sammenligne priser fra ulike leverandører.

UNØDVENDIG DYRT: Å slippe varmen ut av vinduet er en av flere feil nordmenn gjør. Foto: DNB

– Spotpris er det billigste, sier hun.

Et annet råd er å opprette e-faktura eller avtalegiro.

– De fleste selskapene tar ekstra for faktura på papir.

«Fyrer for kråka»

Mange får ulike tilbud fra strømselskapene. De har kampanjer, men ifølge Sandmæl må du være på vakt.

– Pass på lokketilbud. Mange tilbyr en god pris for en periode. Deretter skrus den opp.

Å sette seg inn i avtalen kan også gi gode muligheter for å spare penger.

– Noen tilbyr prisgaranti, så det er faktisk mulig å prute på strømavtalen din.

Det kan bli unødvendig dyrt hvis man «fyrer for kråka». Ifølge Sandmæl er det den største feilen mange gjør.

– En sløvhet hos mange er å la varmen stå på under åpent vindu, eller ikke å slå av lyset når man går ut av et rom, sier hun.