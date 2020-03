Skolesystemene med store problemer: For stor pågang

Utdanningsetaten i Oslo forteller at de har fått rapporter om trege og utilgjengelige systemer. Etaten har ansvar for over 90.000 elever i Osloskolen.

– Alle leverandører og vi jobber på spreng, sier kommunikasjonsrådgiver Kristine Strømmen.

Itslearning, som er en av norges største læringsplattformer, er ikke nede, men flere skoler har opplevd at det går mye tregere med innlogging. Årsaken er en stor økning i trafikken i dag morges. Dette er den første uken mange går over til digital læring.

– Vi var forberedt på det, men vi ser økningen har vært ekstrem i dag. I morgentimene har vi sett ti tusen nye innlogginger hvert tiende minutt, sier Johnny Anderson, kommunikasjonssjef i Itslearning.

Fordel innlogging

Itslearning oppfordrer skoler til å fordele innlogging litt utover dagen. Slik at ikke alle klasser logger inn kl. 09.00.

– Det ville hjulpet oss veldig, sier Anderson.

Den digitale læringsplattformen Campus Inkrement har serverutfordringer. Nå prøver de å utvide kapasiteten og ber elever prøve igjen i morgen. Selskapet leverer tjenester til skoleelever over hele landet. Som følge av koronaviruset har de ti ganger så mange brukere enn vanlig.