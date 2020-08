For mange er august ensbetydende med krabbe på menyen.

Sjødyrene blir tradisjonelt sett sluppet i kokende vann når privatpersoner tilbereder krabber her til lands.

Denne metoden vet vi for lite om, og kan være dyreplageri, mener seksjonssjef ved Mattilsynet, Friede Andersen.

Friede Andersen, seksjonssjef ved Mattilsynet. Foto: Valentina Baisotti / NRK

Vet for lite

– Vi vet veldig lite om hva som skjer, og hva vi utsetter krabbene for. Det er vanskelig for oss å vite hva en krabbe føler av smerte, sier hun til NRK.

Det man vet er at krabbene reagerer på temperatur og kan få en fluktreaksjon.

– Utover det er det vanskelig å si noe eksakt. Derfor skal man heller ikke gjøre det, er hennes klare oppfordring til dem som planlegger å tilberede et krabbemåltid.

Anbefaler et stikk

Havforskningsinstituttet anbefaler å stikke krabben før den legges i det kokende vannet.

Dette gjøres for eksempel med en syl.

– Det er den metoden som gjør at dyret dør fortest, uten unødvendig skade, sier Van der Meeren, som er forsker ved instituttet.

Gro van der Meeren, forsker ved Havforskningsinstituttet. Foto: Havforskningsinstituttet

Hun forteller at de nå skal starte et forskningsprosjekt for å få større innsikt i hvordan krabber og hummer faktisk opplever smerte.

Van der Meeren håper forskningsprosjektet kan gi tydeligere retningslinjer for hvordan man skal behandle sjødyr.

Bedøver krabbene

De profesjonelle krabbefiskerne bedøver krabbene før de blir kokt. Denne praksisen mener van der Meeren er forsvarlig, ut fra kunnskapen man sitter på i dag.

– Det eneste stedet som har skikkelig stort industrielt mottak har et bedøvelsesbad. Derfra går krabbene rett over i kokekaret, forklarer hun.

Dette kan også gjøres av private, men da på en annen måte. Mattilsynet anbefaler kniv.

Reporter Anniken Sanna viser hvor Mattilsynet mener man skal stikke kniven for å bedøve krabben før den havner i gryta. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Da tar du et kutt midt mellom øynene i munnpartiet og ca. to centimeter inn. Da ødelegger du det nervesenteret som går på sensorisk stimuli. Det vil si lukt, smak og følelser, forklarer Friede Andersen.

Om krabben likevel spreller, skyldes dette det motoriske senteret.

– Da er krabben bevisstløs. Dermed kan man koke den levende, sier hun.

Kan vurdere nye metoder

Tor Dønvik fra Kragerø har vokst opp med at både bestefaren og faren fisket krabber. Det gjør han også selv, når sjansen byr seg en gang imellom.

Tor Dønvik har fisket krabber siden han var liten. Hobbyfiskeren fra Kragerø er åpen for å endre måten å koke sjødyrene på. Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Det jeg lærte som barn var at vannet skulle fosskoke. Da glødet vi ofte jern som vi slapp i vannet for å sikre oss at vannet hadde høy nok temperatur, forteller han.

Dønvik er imidlertid åpen for å tenke nytt.

– Hvis det sannsynliggjøres at det finnes bedre metoder, er jeg jo ikke fremmed for å vurdere det, sier hobbyfiskeren.