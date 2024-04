Sikta for to drap i Porsgrunn: Politiet har fått fleire interessante tips

- Ein mann i 30-åra som allereie sit varetektsfengsla for drap, er sikta for endå eit drap.

- Den sist avdøde, Stig Kyrre Nybråten, blei funnet død i ein leilegheit i Porsgrunn i juli 2023.

- Nybråten skal ha vore eitt av to vitne til det første drapet mannen er sikta for.

- Politiet har teke imot nye tips som dei meiner kan vere viktig informasjon i saka.

- Den drapssikta har så langt sagt nei til nye samtalar med politiet.

- Bistandsadvokaten for sambuaren til avdøde Nybråten seier at klienten hennar har det tøft.

Oppsummeringa er laget av ein KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.