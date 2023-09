En mann er pågrepet og siktet for drap etter at en kvinne i 20-årene døde av brannskader etter en hendelse i en bolig i Porsgrunn i september i fjor.

Avdøde og siktede var i et forhold.

Saken ble først etterforsket som et mistenkelig dødsfall, men politiet mener det nå er grunnlag for å sikte mannen for drap, sier politiadvokat Tine Henriksen.

Siktede er avhørt søndag kveld og nekter straffeskyld. Han vil trolig bli fremstilt for varetektsfengsling tirsdag i Telemark tingrett.

Hørte hyl og skrik

Det var natt til 9. september hendelsen skjedde. Flere naboer våknet at det de beskrev som høye hyl og skrik. En kvinne NRK snakket med i fjor, fortalte at hun ikke turte å gå ut av huset.

Noen andre naboer fortalte at de så en kvinne løp hylende ute i gata og en mann som prøvde å få tak i henne.

Kvinnen ble behandlet for brannskader ved Haukeland sykehus i Bergen, men døde av skadene hun fikk noen dager senere.

Politiet har tidligere opplyst at kvinnen trolig ble dynket med brennbar væske og tent på, skriver NTB.

Belyse saken ytterligere

Politiet tror det kan være personer som sitter på opplysninger nå som de har pågrepet og siktet en mann for drap.

Det er opprettet et tipsnummer i saken på telefon 476 96 200.