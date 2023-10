Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks • Horten kommune har sendt en stillingsannonse ut i verdensrommet for å tiltrekke seg teknologiske talenter.

• Annonsen er oversatt til binærkode og ble sendt ut fra satellittvirksomheten Kongsberg Satelite Services (KSAT) i Tromsø.

• Initiativet er et resultat av den store etterspørselen og behovet for teknologer i Norge, hvor Horten konkurrerer med både norske og internasjonale teknologimiljøer.

• For øyeblikket er det 45 ledige teknologistillinger i kommunen, og det kommer stadig nye stillinger.

• Kommunen håper initiativet skal føre til at flere får øynene opp for de over 40 teknologivirksomhetene i byen.

• Horten er den eneste kommunen i landet med egen attraktivitetsbygger. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Du leste riktig.

Stillingsannonsen sendes ut i verdensrommet.

Ideen skriker etter en god forklaring.

Reiser med lysets hastighet

«Horten wants you» er navnet på det mildt sagt spesielle rekrutteringsprosjektet.

Veldig kort forklart er stillingsannonsen oversatt til binærkode.

Herfra kan potensielle søkere klikke seg videre til informasjon om hva som venter om du velger Horten som din nye by.

Marte Amalie Jonsrud Kaardahl, attraktivitetsbygger i Horten kommune, viser frem koden som nå er sendt ut i verdensrommet. Hun er spent på om noen svarer. Foto: Privat

Den høyst originale annonsen ble fredag sendt ut fra satellittvirksomheten Kongsberg Satelite Services (KSAT) i Tromsø, på vegne av Vestfold-kommunen.

– Antennen ble satt i riktig posisjon, før linken ble sendt ut i verdensrommet. Om vi får svar, så skal vi sørge for at beskjeden kommer frem, sier Grete Farstad, som er prosjektleder i KSAT.

Annonsen oppnår lysets hastighet, og passerte månen i løpet av 1,3 sekunder.

Nå kan det sikkert høres ut som at Hortens mange teknologibedrifter ønsker grønne marsboere med på laget.

Det er de i teorien også åpne for, men mer realistisk er det nok å rekruttere jordboere med riktig kompetanse, forklarer Marte Amalie Jonsrud Kaardahl.

Hun er attraktivitetsbygger i kommunen.

Marte Amalie Jonsrud Kaardahl, attraktivitetsbygger i Horten kommune.

– Horten sender ut verdens mest høyteknologiske stillingsannonse, sier hun entusiastisk.

– Vi ser at vi er nødt til å utvide søket veldig, og må derfor snu hver månestein. Om det finnes intelligent liv der ute, så skal vi ha det hit til Horten.

Mange om beinet

Bakgrunnen for initiativet er den store etterspørselen og behovet for teknologer i Norge, hvor Horten konkurrerer med både norske og internasjonale teknologimiljøer.

Kommunen håper initiativet skal føre til at flere får øynene opp for de over 40 teknologivirksomhetene i byen.

Horten trenger folk til sine mange teknologibedrifter. Foto: Philip Hofgaard / NRK Luftfoto

For øyeblikket er det 45 ledige teknologistillinger i kommunen, og det kommer stadig nye stillinger.

De trenger blant annet folk som kan sensorteknologi, romfart og drift av autonome fartøy.

– Vi ønsker å vise at Horten er byen som har komplisert teknologi, men også muligheter for et godt og ukomplisert liv, sier Kaardahl.

Karl Jørgen Tofte, næringssjef i kommunen, har trua.

Karl Jørgen Tofte, næringssjef i Horten kommune. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

– Vi satser på markedsføring. Vi har et behov for å gjøre Horten mer kjent. Det er et fantastisk næringsliv med veldig mange spennende arbeidsplasser, mener han.

De var tidlig ute med å ansette en egen attraktivitetsbygger.

– Vi må ta et ansvar for å gjøre Horten kjent. Så har de ulike bedriftene selvsagt et eget ansvar, men vi spiller på lag.

Mange tenker nytt

At det mangler hoder i bransjen, hersker det liten tvil om.

Det bekrefter Bjørn Tore Sund, nestleder i NITOs ekspertutvalg innen IT og digitalisering.

Og selv om han forstår at annonsen fra Horten er et pr-jippo, synes han de skal ha for forsøket.

Bjørn Tore Sund, nestleder i NITOs ekspertutvalg innen IT og digitalisering. Foto: Njarne Krogstad

– Det er et spennende. Jeg hører gjerne fra dem om det virker.

Han ser generelt mange eksempler på det han kaller urealistiske forventninger fra arbeidsgivere når de annonserer etter folk.

– Akkurat nå er det for eksempel mange som søker etter eksperter på kunstig intelligens. Der er området for nytt til at man kan finne mange nye eksperter med erfaring innen området. Mange sikter nok for høyt, tror han.