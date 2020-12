Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er mye hun har prøvd å glemme, men hun husker godt at det ikke var mye som skulle til for å trigge volden.

– Det var små ting. Han var veldig irritert da jeg ikke gjorde ting på hans måte. Han ble plutselig irritert og voldelig mot meg.

Hun heter ikke Jenny, men velger å kalle seg det i denne saken.

Kvinnen fra Porsgrunn levde i mange år med en kjæreste som var fysisk og psykisk voldelig mot henne og deres felles barn.

Jenny minnes at jula var en høytid for vold.

– Det var verst i jula. Vi var begge hjemme. Han drakk mye alkohol og det ble krangling hele tiden.

Frykter økning

Det var mange som ropte varsku tidlig om økning av vold i hjemmet under koronapandemien.

Nå er Røde Kors bekymret for at årets julefeiring blir verre for mange.

– For mennesker som lever med et annet menneske som utøver vold, så blir man veldig isolert hjemme, sier nestleder i Røde Kors Porsgrunn, Line Mikalsen-Høiback.

– Det er mange nye navn og mange nye beboere på krisesenteret. Det viser at det å bo oppå hverandre ikke er så godt for noen. Selv om man er redd, finnes det hjelp der ute. Man skal ikke leve under sånne forhold, fortsetter hun.

Jenny oppfordrer også andre i samme situasjon om å be om hjelp, selv om hun vet selv hvor vanskelig det kan være.

– Jeg skulle gjort det lenge før. Nå er jeg lykkelig.

Nye virkemidler

Hos Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er de klare på at vold i hjemmet forsterker seg under helligdager, som i julen. Og at pandemien kan ha gjort det ekstra krevende.

– Man er mer henvist til den familien man lever med og når vi blir bedt om å holde oss mest mulig for oss selv, forsvinner mulighetene for å komme seg unna og få et avbrekk, sier forsker ved senteret, Margunn Bjørnholt.

STUDIE: En del som har vært i kontakt med krisesentrene sier pandemien er blitt et virkemiddel for voldsutøveren, ifølge en studie fra Margunn Bjørnholt. Foto: Annika Belisle / NKVTS

Under pandemien har hun og kolleger studert hvordan den påvirker den volden blant dem som oppsøker krisesenter. Her opplyser en tredjedel av krisesentrene at pandemien kan ha bidratt til økt vold og kontroll.

– De som utøver vold i familier får ekstra virkemidler å bruke, sier Bjørnholt.

Det er likevel ikke så lett å fastslå om den skjulte voldsbruken hjemme generelt har økt under pandemien eller ikke, presiserer hun. De fant at krisesentrene har fungert bra og har kunnet hjelpe de som har hatt behov for det, ifølge Bjørnholt.