– Jeg må jo nesten bare le, sier mamma Line Gundersen oppgitt.

Nøyaktig samme reisevei

Vi møter de tre ved busstoppet som ligger plassert midt mellom ungdomsskolen og barneskolen på Gjerpen i Skien.

Skoleveien med buss er like lang, men avstanden med bil er ulik fra dør til dør.

Her stiger begge søstrene av bussen hver morgen fem dager i uka.

Da har de også våknet i samme bolig, og entret bussen på samme holdeplass utenfor deres felles hjem.

Mina Gundersen (13) skal til ungdomsskolen, mens lillesøster Andrea Gundersen (9) har Gjerpen barneskole på den andre siden av veien som mål.

Likevel er det altså bare storesøster som bor langt nok unna til at de 300 kronene i måneden til skoleskyss dekkes av det offentlige. Sistnevntes skole har nemlig en gateadresse som ligger lenger unna om du kjører med bil.

– Bil kjører jo ingen av dem, sier moren oppgitt.

FRUSTRERT: Line Gundersen er frustrert over reglene for skoleskyss. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Reglene er urokkelige, og tar ikke hensyn til at de to døtrene bor under samme tak.

Skoleveien til den yngste av de to søstrene er beregnet til 3,6 kilometer hjemmefra. Elever som har kortere skolevei enn fire kilometer må ifølge regelverket ta beina fatt om foreldrene ikke kjører dem selv eller punger ut for bussen av egen lomme.

Skoleveien til den eldste er beregnet til å være noen hundre meter lenger, fordi man må kjøre en ekstra runde om man skal komme helt inn til ungdomsskolen med bil.

Vanskelig å gå til skolen

Det kan gjøres unntak om skoleveien er definert som spesielt trafikkfarlig eller vanskelig, men dette har foreldrene fått avslag på.

Til tross for at det verken er gangvei eller gatebelysning langs store deler av den uoversiktlige strekningen.

– Det er en skummel skolevei, mener Line Gundersen.

LANGT OG TRANGT: Foreldrene mener skoleveien er for lang og uoversiktlig til at barna i nabolaget kan gå den alene til skolen. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Dermed har ikke foreldrene noe annet alternativ enn å betale busskort for at datteren skal komme seg på skolen.

– Vi har kjempet i årevis for utbedring av skoleveien, eller at barna skulle få dekket buss. Så viser det seg altså at de får skoleskyssen betalt når de begynner på ungdomsskolen på den andre siden av gata. Utrolig, mener moren.

Kan ikke vise skjønn

Det er Vestfold og Telemark fylkeskommune som har ansvaret for skoleskyssen i det aktuelle området.

VISER IKKE SKJØNN: Wenche Beate Fougner, teamleder for samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Wenche Beate Fougner, teamleder for samferdsel, miljø og mobilitet, sier regelverket om avstand må følges helt nøyaktig. Selv om barna bor på samme adresse.

– Alle elever får en individuell vurdering. Skoleveien skal måles fra dør til dør, og gjelder den døra som ligger lengst bort på skolen, forklarer Fougner.

– Hadde det ikke vært mulig å vise litt skjønn i dette tilfellet?

– Lovgiver er ganske absolutt når det gjelder disse avstandskravene. Vi viser ikke skjønn i sånne saker, sier hun.

– I overkant firkanta

Odin Adelsten Bohmann (A), leder i utvalg for oppvekst i Skien kommune, synes vedtaket er underlig.

– FIRKANTA: Odin Adelsten Bohmann (A), leder i utvalg for oppvekst i Skien kommune. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– For meg fremstår dette som et i overkant firkanta vedtak, sier han til NRK.

Lokalpolitikeren ønsker nå å drøfte temaet politisk.

– Hva er definisjonen på en trafikkfarlig skolevei? Hva skal egentlig utløse skoleskyss? Det er det jo helt klare retningslinjer for, men prinsippet om likebehandling for barn som bor i samme hjem, er vi jo også nødt til å diskutere, mener han.