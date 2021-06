Raihan (20) kunne ikke et ord norsk – fullførte utdannelsen på samme tid som norske elever

20 år gamle Raihan er stolt og glad. For 4,5 år siden kom han fra Afghanistan til Norge som mindreårig, enslig flyktning.

Han ble bosatt i kommunen Seljord i Telemark. Da kunne han ikke et ord norsk.

Likevel har han fullført utdannelsen på samme tid som norske elever.

– Jeg synes det er fantastisk. Målet mitt var å bli apotektekniker. Nå er jeg ferdig.

Veien dit har ikke vært lett. For å komme til en kommune der alle snakker dialekt og undervisningen er på norsk er en stor utfordring.

– Det var faktisk veldig vanskelig.

På rekordtid har han fullført utdannelsen som apotektekniker. Raihan roser lærerne sine.

– Lærerne hjalp meg veldig mye.

VEILEDER: Raihan Abdulrahimzai og veilederen hans, Ken Børre Langås, inne på apoteket. Foto: Roald Marker / NRK

– Prestasjon

Raihans veileder er ikke i tvil om at 20-åringen har gjort en stor bragd.

– Det er jo helt rått. Det er en prestasjon som er vanskelig å sammenligne med noe annet, sier Ken Børre Langkås.

Raihan rakk bare et halvt år på ungdomsskolen før han skulle videre på fagutdanningen.

Han har lært seg språket samtidig som han har konkurrert på lik linje med andre norske ungdommer.

Interesse for faget og beinhard jobbing har ført ham til jobb som apotektekniker.

Nå er han klar til å ta neste steg. Det endelige målet er å bli farmasøyt.

– Jeg vil ta videreutdanning fordi jeg har mulighet til det nå.

Raihan Abdulrahimzai har fullført utdannelsen på samme tid som norske elever. Foto: Roald Marker / NRK

Undervisningsløp

Seljord har tre andre flyktninger som kom til kommunen som enslige mindreårige flyktninger.

De følger samme utdanningsløype, som Seljord kommune har lagt.

– Vi har to som er halvveis ut i læretiden som ambulansearbeidere. Så har vi en som begynner som lærling til høsten, sier Langås.

Gjennomfører integreringsreform

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), sier til NRK at regjeringen er i gang med å gjennomføre en større integreringsreform.

Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nettopp for at nyankomne innvandrere skal kvalifiseres raskere og at flere skal få formelle kvalifikasjoner gjennom utdanning i introduksjonsprogrammet.

Satsingen på kunnskap, kompetanse og kvalifisering er ifølge Melby blant de viktigste grepene som blir tatt.

– Formålet er å reformere og styrke virkemidlene for å kvalifisere nyankomne flyktninger og innvandrere til det norske arbeidsmarkedet.