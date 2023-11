Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Ragnhild Stensholt (55) fra Porsgrunn sliter økonomisk etter å ha kjøpt bolig med kommunalt lån.

Hun har vært ufør siden 2012, og har nå 11 kroner igjen på konto frem til neste trygdeutbetaling.

Hun frykter den varslede rentehevingen fra Norges Bank i desember og må hente mat hos Bymisjonen.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen mener at den høye prisveksten trolig vil tvinge Norges Bank til å sette opp renta i desember.

– Jeg betaler 6000 kroner i fellesutgifter, og rentehevingene har gjort at lånet mitt har økt med over 500 kroner i måneden på dette halve året. Jeg betaler 3800 kroner i lån, og det går rykter om at felleskostnadene skal stige en tusenlapp.

I tillegg skal 55-åringen betale for strøm, forsikring, mat, medisiner, og transport. Hun får utbetalt 20.000 til å dekke utgiftene hver måned.

– Jeg sitter hver eneste måned og lurer på om jeg har råd til å bo her.

Ragnhild har vært ufør siden 2012 og ved påsketider i år fikk hun et kommunalt lån til å kjøpe sin egen bolig.

– Jeg har aldri vært så blakk som nå. Jeg har 11 kroner igjen på konto frem til neste fredag. Da kommer trygden.

Må hente mat hos bymisjonen

Prisene har steget med 4 prosent de siste 12 månedene. Det viser konsumprisindeksen som ble presentert av Statistisk sentralbyrå i dag. Dette er opp fra 3,3 prosent i september.

Oppgangen er på 0,7 prosentpoeng. Kjerneinflasjonen økte fra 5,7 til 6 prosent. Dette er trolig et tall som heller mot at Norges Bank hever renten i desember.

55-åringen fra Porsgrunn frykter den varslede rentehevingen fra Norges Bank i desember.

– Sånn det er nå har jeg nesten ikke mat i kjøleskapet. Jeg må stille meg i matkø hos Bymisjonen.

Hun sier det føles nedverdigende og vondt å måtte gå til det skrittet, og orker ikke tenke på en ny heving av renta.

– Tanken på renteheving i desember prøver jeg rett og slett og skyve bort. Det er ikke noe liv å ha det sånn som dette. Jeg står opp om morgenen, prøver å få dagen til å gå på best mulig måte. Så legger jeg meg og håper at morgendagen kan bli litt bedre, sier hun.

Ragnhild sjekker nettbanken, og ser at på kontoen er det kun 11 kroner igjen før trygden kommer. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Harde i klypa

Sjeføkonom i Akershus Eiendom, Kari Due-Andresen mener også at tallene for prisveksten i oktober ligger høyere enn det som var forventningen etter at september-tallene kom.

– Inflasjonstallene som Norges Bank styrer etter er tilbake på prognosen til sentralbanken. Nå er det mest sannsynlig at det blir en renteheving i desember. Det var en viss tvil etter at septembertallene kom, sier Due-Andresen.

Kari Due-Andresen tror den høye prisveksten tvinger Norges Bank til å sette opp renta i desember. Foto: Handelsbanken Norge

– Hvordan påvirker dette sentralbankens rykte?

– Klarer ikke sentralbanken å få ned prisveksten nå så har inflasjonsstyringen vist seg å ikke være så fortreffelig som man kanskje trodde. Nå må kanskje Norges Bank være ganske harde i klypa.

Due-Andresen sier hun tror de er villige til å ofre arbeidsplasser for å være sikre på å få prisveksten ned.

Norges Bank vil ikke kommentere påstandene. Dette er noe vi vil komme tilbake til på neste pressekonferanse med rentebeslutning 14. desember, skriver pressesjef i Norges Bank, Bård Ove Molberg i en e-post til NRK.

Lys i tunnelen

Tilbake i leiligheten i Porsgrunn, sitter Ragnhild og ser på nettbanken og teller dager til trygden kommer.

Til tross for 11 kroner igjen på kontoen, og at livet føles tøft, ser Ragnhild et håp.

– Jeg er født som en kriger, og vil så gjerne. Jeg gir meg ikke på tørre møkka. Noen må snakke høyt for oss alle, og det gjør jeg. Samtidig får jeg håpe og tro på et bedre liv for meg selv også.

Lyspunktet i hverdagen er hunden Teddy. Ragnhild er fostermor for den lille viltre krabaten på to år. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK