Psykolog: Mener familielivet har blitt styrket under koronatiden

Stengte barnehager og skoler kombinert med hjemmekontor har vært en utfordring for flere familier. Samtidig har mer tid sammen styrket relasjonene mellom foreldre og barn.

Stine Beate Mondal Ljostad i Vinje forteller at familien hennes har opplevd denne perioden som veldig hyggelig.

– I begynnelsen var det en del stress med å få orden på leksesituasjonen og hjemmeskole. Men etter at vi fant praktiske løsninger på det, har det gått fint.

Ukeplan og gruppeaktiviteter

UKEPLAN: En ukeplan har gitt struktur på skolearbeid, fritid og felles aktiviteter i familien Mondal Ljostad. Foto: Privat

Ljostad er lærer og mannen hennes har ikke hjemmekontor. Med ansvar for både elever og tre egne barn hjemme har løsningen blitt en ukeplan.

Der har de faste tidspunkter for skolearbeid og fritid, og et av punktene er felles aktivitet.

– Det er barna som har ansvaret for gruppeaktiviteten. Meningen var at de skulle aktivisere hverandre slik at jeg fikk tid til egen jobb, men det har blitt fine aktiviteter for alle, sier trebarnsmoren.

FAMILIEAKTIVITET: Snøbamsen er en av flere gruppeaktiviteter som Torjus (13), Baste (9) og Liv (10) har organisert for familien. Foto: Privat

Veiskille for familier

Flere fryktet trøbbel i familielivet da barnehager og skoler ble stengt. Men for noen har denne ekstra tiden ført med seg noe godt.

– Mange familier opplever det som krevende å måtte sjonglere mellom flere roller, men flere foreldre forteller at de har mer tid til aktiviteter med barna og har blitt bedre kjent med dem, sier psykolog Elke Rønningen fra Horten.

OPPFORDRER TIL FAMILIERÅD: Psykolog Elke Rønningen mener foreldre bør sette seg ned med barna og prate om hva slags hverdagsliv familien ønsker. Foto: Jon Arve Klasbu / iCue AS

Hun forteller at enkelte har begynt å reflektere over hvilket liv de lever. Noen sier at de ønsker å stake ut en ny kurs.

– Mange lever et stresset liv med krav de ikke klarer å møte. Nå har de blitt påtvunget en situasjon der de er nødt til å senke tempoet. Det blir nesten et veiskille for familielivet, sier Rønningen.

– Spør barna

Rønningen mener foreldre bør vurdere hvordan de ønsker å ha det i hverdagslivet, også når koronatiden er over.

– Kanskje vi har stilt for mange krav til alt som skal rekkes for å være «vellykket». Det er virkelig til ettertanke at vi kanskje trives bedre ved å ha det litt roligere.

Psykologen anbefaler å ta med barna i diskusjonen.

– Spør barna om hva de har likt i den nye situasjonen. Kanskje har familien fått noen nye rutiner som bør videreføres, sier Rønningen.

HENGEKØYA: Mange av gruppeaktivitetene til familien Ljostad skjer ute i friluft. Her er Liv (10) i hengekøya. Foto: Privat

Hos familien i Vinje er det enighet om å fortsette med gruppeaktiviteten, selv når hverdagen går tilbake til normalen.

– De har spurt hvordan det skal organiseres nå som han yngste har begynt på skolen igjen. Men dette er noe vi kan fortsette med i helger og ferier. Spesielt i sommerferien som kan bli veldig lang, avslutter Stine Beate Mondal Ljostad.