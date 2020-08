– De var skikkelig påtrengende. Vi sa nei sikkert ti ganger, sier Theo Nilsen.

14-åringen var i Tønsberg sentrum sammen med en venninne, da to menn kom bort til dem.

Det var Tønsbergs Blad som omtalte saken først.

Stor sannsynlighet for overgrep

Theo forteller at mennene bar på to fulle poser fra Vinmonopolet. De tilbød dem overnatting og gratis alkohol.

Jeanette Indreiten, leder for Statens barnehus i Sandefjord, jobber tett med barn som har blitt utsatt for seksuelle overgrep. Hun er ikke i tvil om hva intensjonen til mennene var.

STOR SANNSYNLIGHET FOR OVERGREP: Jeanette Indreiten i Statens barnehus er klar på hva mennenes intensjoner var. Foto: Linn Udnes / NRK

– Dette er ikke uskyldig moro. Dette er voksne som prøver å lokke til seg barn. De har skumle hensikter, sier Indreiten.

Hun sier opplevelsen må ha vært skummel og ubehagelig for ungdommene. Hun er glad for at de ikke ble fristet av gratis alkohol.

– Her kunne man lett fått noe i glasset. Sannsynligheten for at de kunne ha blitt utsatt for overgrep er stor.

Ville finne mennene

Mot slutten av samtalen tok Theo fram telefonen for å snikfilme samtalen. I opptaket kan man blant annet høre mennene si:

«Vi skal drikke som faen, men dere trenger ikke å drikke. Dere kan drikke vann eller det dere har lyst på.»

Da mennene, som Theo anslår er mellom 50 og 60 år gamle, ble avvist for siste gang sa de:

«Vi er glad i dere begge to. Vi har et så stort hjerte for mennesker.»

Da mennene hadde gått ringte 14-åringen til mamma Anne-Lise Nilsen for å fortelle hva som hadde skjedd. Hun reagerte med sjokk.

– Jeg tenkte at jeg måtte prøve å finne disse mennene. Men så kunne jeg jo ikke gjort noe hvis jeg hadde funnet dem, sier Nilsen, som hentet sønnen straks etter at han hadde ringt.

REDDE: Hendelsen har preget både mor Anne-Lise Nilsen og sønnen Theo. Foto: PRIVAT

Følte politiet ikke tok ham på alvor

I ettertid sier moren at hun er sjokkert at dette kunne skje en fredags ettermiddag klokken syv.

De kontaktet politiet om hendelsen. Det var ikke en god opplevelse.

– Jeg opplevde at politiet ikke tok meg på alvor. Jeg følte egentlig at de mente jeg hadde ringt politiet bare for å få oppmerksomhet, sier 14-åringen.

Han forteller at politiet brukte lang tid på å svare og avviste han nesten med en gang. Svaret han fikk var at «det får vi ikke gjort noe med».

Vil ikke kommentere

Politiet vil ikke kommentere hvorfor de ikke prioriterte å komme til stedet.

KAN IKKE KOMMENTERE: Seksjonsleder hos politiet i Sør-Øst, Mona Kvistnes, kan ikke kommentere hvordan saken ble prioritert før helgen. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Det skal være trygt for barn og unge å være i bybildet. Det er viktig at de tar kontakt med foreldrene, og snakker om at de ikke må bli med fremmede, sier Mona Kvistnes, seksjonsleder forebyggende i Vestfold.

– Men hva med de ungdommene som ikke har en mor og far som er tilgjengelig. Er det ikke da viktig at man føler at man blir tatt på alvor av politiet?

– Jeg kjenner ikke til hvorfor man har vurdert som har gjort i helgen. Jeg kan ikke svare på noe mer utover det.

Kvistnes sier at det ikke har vært lignende hendelser i sommer.