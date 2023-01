– Det vi fikk se i den dokumentaren er etter min mening en uforsvarlig tjeneste. Det er det ikke tvil om. Sånn kan vi ikke ha det. Vi er alle enige, tverrpolitisk, at vi må finne årsaken til dette her.

Det sier Per Manvik fra Fremskrittspartiet. Han er medlem av Utvalg for helse, omsorg og mestring i Larvik kommune.

Per Manvik, FRP-politiker. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han får støtte av varaordfører Rune Høiseth fra Arbeiderpartiet, som er leder for utvalget.

– Det som kom frem i Brennpunkt-episoden er kritikkverdig og ikke akseptabelt. Det var vondt å se på, sier Høiseth.

Varaordfører Rune Høiseth fra Arbeiderpartiet. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Opplevde uverdige hendelser

NRK var i kontakt med to familier som opplevde uverdige hendelser på Furuheim sykehjem.

NRK brukte skjult kamera for å avdekke forhold ved ulike deler av eldreomsorgen i Norege. I videoen ser du en eldre kvinne med en full bleie. NRKs filming avdekket at kvinnen vanligvis fikk bleien skiftet to ganger i døgnet. En gang gikk det et helt døgn mellom skiftene. Du trenger javascript for å se video. NRK brukte skjult kamera for å avdekke forhold ved ulike deler av eldreomsorgen i Norege. I videoen ser du en eldre kvinne med en full bleie. NRKs filming avdekket at kvinnen vanligvis fikk bleien skiftet to ganger i døgnet. En gang gikk det et helt døgn mellom skiftene.

Familien til en 87 år gammel dame klagde til sykehjemmet på behandlingen hun fikk, uten å oppleve bedring.

Etter å ha filmet på kvinnens rom i tre uker kunne NRK avdekke:

Hun får vanligvis ny bleie to ganger i døgnet. En gang går det et helt døgn mellom skiftene. En annen gang får det 17 timer.

Fem ganger blir kvinnen lagt for natta mellom klokka 16 og 17, selv om hun har rett på en normal døgnrytme. På disse dagene tilbringer hun i snitt 16 timer i senga. De andre kveldene blir hun lagt for natten rundt klokka 19.

Ved ett tilfelle ser det ut som at kvinnen motvillig blir tvunget i seng av tre pleiere. I journalen står det at hun ble «fulgt til senga». Familien sier hun ikke har noe tvangsvedtak.

Vi ser at kvinnen får pusset tennene én gang i løpet av disse tre ukene.

Selv om 87-åringen skal få hjelp med måltider, spiser hun mange ganger alene på rommet. Hun kaster ofte maten i toalettet.

Kvinnen er så å si aldri ute i fellesområdene sammen med de andre beboerne og får lite stimuli. Dette til tross for at sykehjemmet er sertifisert som Livsgledehjem.

Vi ser også ansatte som gir god og omsorgsfull pleie.

87-åringen ligger i senga og spiser. Foto: NRK

Les tilsvaret fra kommunalsjef i Larvik her Ekspandér faktaboks – Når man ser det sånn som NRK har fremstilt det, ser det ikke bra ut, sier kommunalsjef i Larvik, Guro Winsvold, etter å ha sett klippene av skjult kamera. Hun har vært tydelig fra første stund på at deler av det som framkommer vil gås gjennom internt. – Det kan se ut som at noen at disse skiftene og stellene kommer veldig sjeldent. Det å ligge 16-18 timer som dere har dokumentert, det høres lenge ut, forteller Winsvold. Kommunalsjefen sier hun trenger mer informasjon om sammenhengen disse episodene opptrer i, for å uttale seg om dem. Hun forklarer at tvang kan skje når mennesker mister evnen til å ta vare på seg selv. Men er tydelig på at det da skal foreligge et tvangsvedtak. Hun legger til at hun ofte møter ansatte på Furuheim, og at hun ikke kjenner seg igjen i beskrivelsene i programmet. Via kommunen kommenterer de ansatte på den aktuelle avdelingen, på generelt grunnlag, at de mener dokumentaren tegner et unyansert bilde av forholdene på Furuheim.

– Må få snakke fritt

På utvalgsmøtet onsdag ble politikerne orientert om at kommunedirektøren har bedt Statsforvalteren gjennomføre et tilsyn med Furuheim sykehjem.

Det var Østlands-Posten som først omtalte dette.

I tillegg blir det en intern systemrevisjon av sykehjemmet.

– Det er ikke riktig at kommunen skal granske seg selv. Derfor er det bra at også Statsforvalteren skal inn, sier Manvik til NRK, og legger til at politikerne var samstemte i kritikken.

Det er Statsforvalteren som fører tilsyn med kommunene, men fylkeslege Sigmund Skei sier at denne typen henvendelser er uvanlig.

Sigmund Skei, fylkeslege i Vestfold og Telemark. Foto: Theodor Aasland Valen / NRK

– Det er uvanlig at kommuner ber om et tilsyn på denne måten, men på grunn av de mediesakene som har vært ønsker de bistand fra oss, sier Skei.

Sto fram

Varsleren selv, hjelpepleier Elisabeth Andersson, sier hun er glad for at kommunen har satt i gang en gransking.

– Samtidig er det jo litt trist at det måtte gå så langt når det kanskje hadde holdt å sette på litt mer bemanning, sier hun.

Hun har tidligere varslet anonymt i lokalavisa Østlands-Posten, men sto fram med navn i Brennpunkt-episoden onsdag.

– Jeg er litt redd for hva kollegene mine og min leder tenker om meg, sier hun når NRK møter henne dagen etter at programmet ble vist på TV.

Andersson forteller at hun tidligere har skrevet flere avvik, men opplevde at det ikke hjalp.

VARSLER: Elisabeth Andersson er hjelpepleier på Furuheim sykehjem i Larvik. Hun forteller at hun har fått mye støtte fra tidligere kolleger og pårørende etter at hun sto fram i Brennpunkt som varsler. Foto: Rune A. Hansen / NRK

– Nå vet vi hvor ille det kan være

Manvik mener det er bra at behandlingen den ene pasienten fikk ble filmet med skjult kamera.

– Hvordan skulle vi ellers fått vite at ikke alt var som det skulle hvis ikke NRK hadde blottlagt denne sekvensen her? spør FRP-politikeren og fortsetter:

– Nå vet vi hvor ille det kan være. Da må vi politikere også foreta oss noe, ikke bare administrasjonen. Det er det tverrpolitisk enighet om at vi skal, sier Manvik.

– Hva kan dere gjøre?

– Problemet ligger nok i en for lav bemanning. Det er ikke penger nok, så her må vi omprioritere. Et annet problem er at det ikke er nok sykepleiere.

Han presiserer at de ansatte må få snakke fritt, når det gjennomføres tilsyn.

– Vi er avhengig av at alle er åpne om hva de opplever i eldreomsorgen, slik at vi får vite hva som er problemet. Ingen må føle seg truet dersom de varsler, eller sier ifra, sier Manvik.

Høiseth roser ansatte som tørr å si fra.

– Vi må ha en åpenhetskultur. Det er først da vi kan klare å få gjort noe med disse tingene. Samtidig må vi ikke glemme at det også foregår mye bra omsorg, sier han.