Politiet: Kvinne ble ranet med kniv og voldtatt

Kvinnen i 20-årene skal ha blitt ranet for noen tusen kroner, opplyser politiet.

Politiet leter etter en annen mann som også skal ha vært til stede. Politiet har en mistanke om hvem det kan være.

– Vi jobber med saken, sier operasjonsleder Trond Egil Groth.

Kvinnen kontaktet politiet

Han sier kvinnen har opplyst at hun var en eskorte-kvinne. Kvinnen ringte selv politiet ved 01.30-tiden. Politiet rykket så ut.

– Hun har forklart at hun ble oppsøkt av to personer. En av dem truet henne med kniv og deretter ranet henne for noen tusen kroner. Hun ble så voldtatt av en av personene, forklarer hun. Deretter forlot dem stedet, sier Groth.

Skal avhøres

Rundt klokka 04.00 pågrep politiet en mann de betrakter som hovedmannen. Det er en lokal mann i 20-årene. Han er siktet for ran og for voldtekt, opplyser Groth. Han skal avhøres i dag.

Politiet sier at den andre mannen vil bli pågrepet etter hvert.

Kvinnen er rutinemessig tatt hånd om av et overgrepsmottak.