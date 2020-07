Onsdag omtalte NRK og flere lokale medier mannen som har truet naboer og utført mye hærverk i boligområdet Vallermyrene i Porsgrunn.

Mannen skal blant annet ha knust vinduer og ødelagt biler.

En video viser hvordan han knuser flere vinduer med en øks i nabolaget.

I slutten av mai gikk han til angrep på en politibil med samme redskap.

Den gang ble han varetektsfengslet i fire uker, men siden han slapp ut 19. juni har han blitt pågrepet to ganger på nytt.

Måtte trekke våpen

Onsdag måtte politiet løsne varselskudd og bruke hund under pågripelsen av mannen. Da hadde han skadet seg selv med kniv.

Ifølge velformann Pål Andersen er naboene livredde for at mannen i førtiårene skal skade noen eller seg selv.

Flere har allerede valgt å flytte fra området.

Medlemene i velet ønsker at noen tar ansvar for at mannen blir fjernet fra nabolaget og får den hjelpen han trenger.

Vil ferdigstille etterforskning

Torsdag besluttet Nedre Telemark tingrett at mannen skal varetektsfengsles i fire uker framover.

Politiadvokat Christian Ytterbø i Sørøst politidistrikt sier til NRK at politiet vil bruke tiden til å ferdigstille etterforskningen og sende saken til statsadvokaten for vurdering.

Christian Ytterbø, politiadvokat Sørøst politidistrikt. Foto: Anne Lognvik / NRK

– Dersom mannen blir tiltalt, ønsker politiet å holde mannen varetektsfengslet fram til rettssaken starter, sier han.

Politiet vurderer at det er det eneste tiltaket som vil beskytte naboene slik forholdene er nå.

Mannen skal ikke ha blitt alvorlig fysisk skadet i frobindelse med pågripelsen onsdag.

– Trenger hjelp

Mannens forsvarer, John Arild Aasen, har vært i retten torsdag, og var ikke tilgjengelig for kommentar.

Da NRK snakket med ham onsdag, etterlyste han bedre hjelp fra det offentlige tjenesteapparatet.

Han har representert mannen i flere år og mener han har havnet mellom to stoler.

– Det er helt åpenbart at han er en person som trenger hjelp. Ikke fengsel, men hjelp, sa Aasen onsdag.