Nytt FHI-utkast: Kommuner får trolig beholde vaksiner

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet levere inn en ny vurdering av listen over de 24 kommunene som skal få flere vaksinedoser.

Informasjon ble sendt til kommunene fra Helsedirektoratet fredag ettermiddag.

Ordførere over hele landet har nektet å godta regjeringens omfordeling av vaksiner og krevd at regjeringen snur.

– Gledelig

Mye kan tyde på at FHI ikke vil frata Porsgrunn vaksiner likevel. Kommunen er kommet inn på lista over såkalte nullkommuner, som får vaksinedoser som planlagt.

Det gjelder for Gjerdrum, Moss, Holmestrand, Lunner, Frogn, Tønsberg, Marker, Aurskog-Høland, Færder, Øvre Eiker, Hurdal, Ringerike, Horten, Sandefjord, Bamble, Kongsberg og Skiptvet.

– Hvis dette stemmer, er det en svært gledelig nyhet, sier Robin Kåss i Porsgrunn til NRK.

Skien og Nesodden bør legges til kommunene som får flere vaksinedoser, anbefaler FHI i sitt nye utkast.

– Vi har ikke fått mer informasjon enn det som fremkommer av e-posten fra FHI, sier Kåss.

Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen sier at dette er gode nyheter.

GLAD: Ordfører i Tønsberg Anne Rygh Pedersen. Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Jeg er kjempefornøyd med at det nå ser ut som at vi får beholde vaksinene våre og jeg håper regjeringa går inn for dette.

Tønsberg fortsetter nå vaksineringen som planlagt.

– Vi får ikke flere doser enn forespeilet, men blir heller ikke fratatt noen. Vi er fornøyd med at det nå ser ut som FHI og regjeringa lytter til oss i denne saken, sier Rygh Pedersen.

Sandefjord-ordfører Bjørn Ole Gleditch føyer seg inn i rekken av glade ordførere.

– Jeg tenker at dette er riktig, for prinsipielt er vi enige om at kommuner med høyt smittetrykk får økt vaksinedoser. Så det er vi veldig fornøyd med å ha fått gjennomslag for.

Ifølge FHIs nye anbefaling vurderes det også om Kristiansand og Trondheim skal legges til lista over såkalte nullkommuner.

Bråk

NRK er ikke kjent med om de nye kriteriene er behandlet av regjeringen.

Fredag morgen forsvarte statsminister Erna Solberg regjeringens nye vaksinestrategi i Politisk kvarter på P2.

FORSVARER STRATEGI: Statsminister Erna Solberg mener det er en gevinst for alle deler av Norge, om strategien fører til at Norge kan åpne raskere. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Jeg skal innrømme at dette var en vanskelig vurdering å ta. Er det verdt å lage bråk for? For det har blitt mye styr rundt det, sa Solberg.

Bråket kom blant annet fra illsinte ordførere i Vestfold og Telemark.

Solberg sa at omfordelingen av vaksiner er viktig for å få landet ut av koronakrisen.

– Vurderingen fra FHI viser at det er en sånn strategi som gjør at hele Norge kan åpne raskere. Det blir altså en gevinst for alle deler av Norge.