Bratli forteller om vesentlige forskjeller blant kommunene når det gjelder å gi dispensasjoner i byggesaker i strandsonen langs Oslofjorden.

– Det er veldig stort strekk i laget. Noen kommuner gir null dispensasjoner, mens andre gir opp til 52. Det gis færre dispensasjoner for hvert år, men det går den gale veien fortsatt, sier Bratli. Han er også prosjektleder for Oslofjordprosjektet.

Mandag var Oslofjordrådet på guidet tur i Horten for å diskutere hvordan kommunene kan ivareta naturverdiene i strandsonen rundt Oslofjorden.

– Har en stor jobb å gjøre

– Kommunene må skjerpe seg. I forhold til det regjeringen sier i Oslofjordplanen, så møter de ikke kravene, fastslår fagdirektøren.

På agendaen sto også sentrale spørsmål som å sikre at strandsonen rundt Oslofjorden blir ivaretatt gjennom arealplanlegging.

Fagdirektør Jon Lasse Bratli i Miljødirektoratet er også prosjektleder for Oslofjordprosjektet. Foto: Camilla Næss

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) hadde og tatt turen til Horten.

Et par skipslengder unna veterankrigsskipet KNM Narvik, fyrte han av følgende salve mot kommunene:

– Kommunene har en stor jobb å gjøre. Det er ingen tvil om det. De må begrense mengden dispensasjoner. De må ikke minst rydde opp i planer, sånn at vi klarer å ta vare på det som er igjen av strandsonen.

– Liberal utbyggingspolitikk

To tredjedeler av indre Oslofjord er allerede nedbygd og nå haster det å begrense byggingen.

– Kommunene har ført en alt for liberal utbyggingspolitikk i strandsonen over en årrekke.

Daglig leder Nikolai Winge i Holth & Winge. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Det sier Nikolai Winge som er daglig leder i Holth & Winge. Selskapet tilbyr juridisk kompetanse innen arealforvaltning og miljø.

Winge som er ekspert på strandsonejuss, mener at Staten må gi kommunene tydeligere retningslinjer og penger for å rydde opp i planverket.

– Det vi ser nå er at kommunene vil skjerpe seg, men de lurer litt på hvordan og hvilke handlingsrom de har for å kunne si nei.

Ordførernes forsvarstaler

Asker-ordfører Lene Conradi (H) mener hennes kommune allerede har tatt viktige grep.

– Vi skjerper oss i den forstand at vi planlegger for fremtiden. Det vil ikke bli lagt ut nybygg og reguleringer i strandsonen i Asker kommune, selvfølgelig ikke. Men det som ligger der fra før, det er jo historisk betinget.

Asker-ordfører Lene Conradi (H). Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Partifelle og Larvik-ordfører Birgitte Gulla Løken møter kritikken på denne måten.

– Vi har ikke forsøkt en gang å åpne for en eneste utbygging i strandsonen.

Ordføreren i Færder kommune mener det har pågått et viktig arbeid i flere år.

– Vi har skjerpet oss i lang tid i Færder. Det er svært få dispensasjoner som gis, og de som gis har ikke privatiserende effekt i det hele tatt, sånn som jeg vurderer det, sier Tom Mello (H).

– Stenger allmennheten ute

Fagdirektør Bratli fastslår at kommunene fortsatt har en vei å gå. Han mener at det som må til, er at kommunene tar det regjeringen sier i Oslofjordplanen på alvor.

– Det å bygge i strandsonen har to effekter. Det ene er at du stenger allmennheten ute fra ferdsel og friluftsliv. I tillegg har mye av utbyggingen og utfyllingen i strandsonen en negativ effekt på miljøet.