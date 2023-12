Meteorologen: – Utsett hytteturen denne helgen

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Meteorolog Siri Wiberg advarer mot å dra på hyttetur denne helgen på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Fra fredag ettermiddag er det ventet mye snø i Sør-Norge, lokalt 20 centimeter på 24 timer.

Nær kysten blir det etter hvert mildere vær med sludd eller regn, og mulighet for regn som fryser på bakken.

Tore Jan Hansen fra Statens vegvesen er bekymret for at bilister ikke vil takle 20 centimeter snø.

Snøen vil fortsette gjennom hele helgen, med mulighet for nye 15 til 20 centimeter både lørdag og søndag.

– Jeg ville droppet hytteturen denne helgen for det kan bli ganske vanskelige kjøreforhold, sier meteorolog Siri Wiberg.

Hun legger til at det meste av snøen i Sør-Norge vil falle fredag ettermiddag når folk setter seg i bilen for å ta helgeturen til hytta.

Siri Wiberg er meteorolog ved Meteorologisk institutt. Foto: Bård Gudim

Snøen er først ventet inn mot Agder og sørøstlige deler av Rogaland fredag morgen, før lavtrykket brer seg videre.

Nord i landet er det sendt ut snøskredvarsler og meteorologen anbefaler folk å holde seg oppdatert på Varsom.no.

– Lukter ikke suksess

Tore Jan Hansen er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Med snøkaoset på E18 i slutten av oktober friskt i minne, er han ikke begeistret.

Tore Jan Hansen er avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

– Dette været som er meldt lukter det ikke suksess av. 20 centimeter snø i løpet av et døgn er egentlig ikke så mye, men erfaringsmessig vet vi at dagens bilister ikke takler 20 centimeter snø.

Hansen mener at med det scenarioet som et bakspeil, og at temperaturene sannsynligvis kommer ned mot null grader, kommer til å bli trøbbel.

– Gjennomgående har vi nå 8–12 grader i veibanen. Det vil si at asfalten ligger som et kuldemagasin, og med nedbør på toppen av dette kan det bli svært utfordrende forhold.

Slik så det ut på E18 i slutten av oktober da den første snøen kom:

Lange køer på E18 i snøværet. Du trenger javascript for å se video. Lange køer på E18 i snøværet.

Dropper hytta

En av dem som følger meteorologens råd, og blir hjemme er Bjørn Hoelseth fra Sandefjord. Han og kona har hytte på Blefjell i Telemark.

Bjørn Hoelseth fra Sandefjord har hytte på Blefjell. Han må bruke truger inn til hytta, for det er ikke bilvei. Foto: Privat

– Vi så langtidsvarslet om mye snø på fredag, og vi holder oss hjemme i helgen. Jeg var på hytta for to uker siden og da var det rundt 80 til 100 centimeter på verandaen, så jeg måtte måke en del.

Han tror han drar til hytta neste helg i stedet.

– Jeg må opp for å måke det hyttetaket for snø snart.

Snø hele helgen

Meteorolog Siri Wiberg sier snøen kommer til å fortsette gjennom hele den andre helgen i advent.

– Det vil fortsette å snø jevnt og trutt gjennom hele helgen. Lørdag kan det komme nye 15 til 20 centimeter. Det samme gjelder for søndagen, så til sammen blir det en god del centimeter.

Det er i dette området det gule farevarslet gjelder fra fredag ettermiddag til søndag. Foto: Meteorologene på X

– Det som kan skape problemer i Agder og Telemark er at det etter hvert går over til regn i lavlandet på Sørlandskysten. Da kan det bli ekstra trøblete på veiene.

– Men hvorfor blir det mildere nå?

– Det ligger et høytrykk over Russland som dratt kald luft inn mot landet vårt. Til helgen kommer det lavtrykk vestfra i stedet og det har med seg litt mildere luft sammenlignet med kaldluften som har blåst de siste dagene.

Dårlig sikt i fjellet

Fra torsdag kveld er det også sendt ut gult farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

– Det vil blåse kraftig, og det vil også komme snø i området. Været kommer til å fortsette sånn gjennom helgen, sier Wiberg.

