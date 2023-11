Fisher er tydelig på at det er de mest sårbare barna og ungdommene som er utsatt for overgrep og omsorgssvikt, som ikke får den hjelpen de trenger

– Det er staten sitt ansvar å rekruttere institusjonsplasser, akuttplasser og fosterhjem. Kommunene har ikke penger og ansatte til å gjøre den jobben.

Ellen Fisher, leder for barnevernet i Tønsberg. Foto: Igor Tratkowski

Onsdag måtte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) svare for seg under den såkalte spontanspørretimen i Stortinget.

– Venstresidens paradegren

Høyres Tage Pettersen gikk rett i strupen på regjeringen.

– Venstresiden har de siste årene gjort det til en paradegren å angripe private velferdstilbydere.

Stortingsrepresentanten mener Støre & Co. forverrer situasjonen ved ikke å legge til rette for flere private leverandører av barnevernstjenester.

Pettersen mener regjeringen har som mål å kvitte seg med de private aktørene, men viste til at de gang på gang må krype til korset.

– På tre år bruker regjeringen 290 millioner på å fase ut de private. Regjeringens anslag på full utfasing er en årlig kostnad på minimum 700 millioner per år.

– Må styrke statlige institusjoner

Statsministeren erkjente at samfunnet er avhengig av private og kommersielle tilbud til barn og unge med de mest sammensatte og sårbare behovene.

– Vi har en situasjon som ikke er god og som ikke må vare. Vi må styrke statlige institusjoner for å ta vare på de som har de største utfordringene.

Ellen Fisher mener det er bra at statsministeren tar til orde for å løse problemene, og at han ser alvorligheten i situasjonen til de sårbare ungdommene.

– Jeg synes det er positiv at problemstillingen løftes og at Støre vil gå i dialog også med de private og ideelle aktørene.

Fisher legger imidlertid ikke skjul på at hun er spent på å se hvordan det utvikler seg de neste månedene.

– Vi kommer til å følge situasjonen tett, melde avvik og stå opp for denne gruppa. Disse ungdommen har ikke tid til å vente.

Blar opp 70 millioner

I spørretimen gjorde Støre det klart at regjeringen vil bruke 70 millioner kroner på flere statlige og ideelle institusjonsplasser for barn og unge. Pengene skal både brukes på helt nye plasser og rehabilitering av statlige institusjonsbygg.

– Vi vil ha behov for private aktører fremover. Jeg tror at hvis vi skal legge vekt på kvalitet til de mest utsatte barna, er vi avhengige av private tilbud, sa statsministeren.