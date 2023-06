MDG vil innføre et nasjonalt månedskort til 500 kroner, som skal kunne brukes hvor som helst og når som helst i hele landet.

Fredag ble forslaget nedstemt. De eneste som stemte sammen med Miljøpartiet De Grønne var Pasientfokus, altså totalt tre stemmer for og 96 imot.

Dagen etter voteringen tror MDGs Per-Erik Schulze de andre partiene bare trenger litt tid til å tenke seg om.

– Det er et så godt forslag at vi ikke kan la det gå.

Kan ikke reise sammen

Per-Erik Schulze startet nylig en aksjonsgruppe for de som ønsker å reise kollektivt uten at det koster skjorta.

Kommentarfeltet under Facebook-gruppen «Vi som vil ha billigere og bedre buss og tog!», viser at han ikke er alene om å engasjere seg i billettprisene.

MDG-politikeren mener problemet er stort litt utenfor storby- og bypakkeområdene i Norge.

– Dette avskjærer mange fra å kunne reise kollektivt, mener Shulze.

Selv bor han i Kragerø, men både han og familien har ofte behov for å reise til Oslo.

Denne helgen sender han datteren Hana Lisen Umetani Schulze til Oslo alene. Hun skal besøke storesøster, som åpner utstilling.

Ideelt sett hadde de reist inn hele gjengen på fire, men denne gangen blir det for dyrt.

– Det er jo greit, men det kan være litt skummelt, sier Hana, som skulle ønske pappa og resten av gjengen hjemme kunne vært med.

Prisen for 14-åringen tur-retur Kragerø - Oslo kommer på rundt tusenlappen.

– Om man skal reise mye, så blir det jo veldig dyrt.

En busstur til Oslo fra Kragerø kan koste opp mot 5000 kroner om du velger plassbillett, slik at familien kan sitte samlet. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Ubrukelig

Pappaen hennes kunne ikke vært mer enig.

– Det er distriktsfiendtlig politikk. Bussprisene fra Kragerø er helt ubrukelige, mener Schulze.

– Fire til fem tusen kroner for en liten svipptur til Oslo, går jo ikke, mener han.

NRK har sjekket flere priseksempler med det samme antallet personer på ulike reisetidspunkt.

Om familien på fire vil på Oslo-tur med buss, må de enkelte dager ut med snaue 5000 kroner. Foto: Skjermdump

De rimeligste billettene for en helg, kommer på rett i underkant av 4000 kroner.

Dette gjelder både Vy og Norway bussekspress, som er to av alternativene du kan velge mellom på den aktuelle strekningen.

For voksne varierer prisene en vei med VY fra rundt 500 til over 600 kroner helgen NRK sjekket. Barn mellom 6 og 17 år får 50 prosent rabatt. Studenter får mellom 10 og 25 prosent på utvalgte billettyper.

Schulze viser til større Bypakke-områder som Oslo og Grenland.

– Der er det jo gode ordninger for kollektivtrafikk for å få mange til å reise. 500 kroner for et månedskort for eksempel. Det er det vi betaler per person én vei.

Og selv om kostnaden for et nasjonalt månedskort kan bli stor i kroner og øre, mener han det gjør tilbudet rettferdig.

– Andre land har prøvd ut dette, og selvfølgelig virker det. Det blir mange flere reisende, og bussene fylles opp, sier han.

– Krevende

Samferdselsdepartementet har allerede hatt en gjennomgang av forslaget med Jernbanedirektoratet, og landet på at et nasjonalt månedskort vil bli lite treffsikkert og dyrt.

– Samferdselspengene må brukes kløkt, og dette er en løsning som er veldig dyr. Den ville kostet mellom fem og seks milliarder kroner, sier statssekretær Cecilie Knibe Kroglund (Ap) til NRK.

– Det utfordrer jo også transportsystemet vårt. Når det gjelder jernbane vil det være krevende å få togene til å komme i tide, om de overbelastes i rushtiden.

De er enige med MDG i at det skal være rimelig og enkelt å reise kollektivt, men har mer tro på eksisterende løsninger.

– Vi har innført ulike byvekstavtaler, rabatterte løsninger og gratis ferge der det ikke er fastlandsforbindelse, sier Kroglund.

Stor kostnad

Marius Holm, kommunikasjonsdirektør i Vy, tror en lav fastpris på månedskort kan bli dyr moro.

– Om prisene skal senkes, må det bevilges vesentlig mer over statsbudsjettet på bekostning av andre formål, sier han til NRK.

Han understreker at dette er et politisk spørsmål de som selskap ikke tar stilling til.

Om det skal være realistisk å senke prisene på ekspressbussene, som i dag drives av kommersielle aktører, frykter han også at tilbudet ville blitt dårligere.

– Da må staten eller fylkeskommunene lyse ut et anbud der de ber selskapene kjøre rutene. Det er mulig, men det vil ha en stor kostnad. Det kan også gå på bekostning av tilbudet, fordi det blir mindre lønnsomt å kjøre kommersielle ruter, sier Holm.

– Det kan være gode argumenter for lavere priser, men en fast lavpris på alle reiser tror vi kanskje ikke er så lurt.