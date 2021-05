En smitteveileder, som inneholder mange håndvask hver eneste dag, setter sine spor på små barnehender.

– Min sønn på fire våknet en natt og var helt hysterisk for han klødde sånn på hendene. Neste dag så vi at han hadde klødd seg til blods på grunn av masse utslett.

Det forteller mamma Charlotte Christiansen, fra Bergen.

NRK har snakket med flere småbarnsforeldre som forteller lignende historier.

I et mammaforum på nettet deles tips og råd, og det er tydelig at mange opplever problemer med barnas hender.

Christiansens sønn klødde seg til blods, og fikk små sår på begge hendene. Foto: Charlotte Christiansen Flere mammaer NRK har snakket med sier barna deres har slitt mye med såre hender det siste året. Foto: Privat Våte ermer på genserne etter hyppig håndvask resulterer i sår og utslett på håndleddene. Foto: Privat Moren har forsøkt å behandle med krem hver kveld i to måneder uten særlig bedring. Foto: Privat

Mistenkte skabb

Christiansen forteller videre at hun mistenkte at de hadde fått skabb i hus, men fant ut at kløen og utslettet trolig skyldtes overdreven vasking og bruk av håndsprit.

– Dette varte i to uker fram til en kortisonkrem fra fastlegen fungerte.

KORTISON: Charlotte Christiansen måtte til slutt få resept på kortisonsalve for å få bukt med sårene på sønnens hender. Foto: Privat

Sønnen ble henvist til hudlege, men der var det én måneds ventetid, og kremen hjalp såpass at timen kunne avbestilles.

I dialog med sentralbordet på hudlegekontoret fikk Christiansen beskjed om at de hadde opplevd en enorm økning i utslett på hendene til barn, og at de trodde dette utslettet var et resultat av overdreven vasking.

Økt pågang

Anne Birgitte Thomas Nordal, hudlege ved Hudklinikken Jon Langeland, bekrefter at de har hatt en stor pågang det siste året.

– Det er økt pågang med folk som sliter med tørre hender og ødelagt hudbarriere etter hyppig håndvask, sier Nordal.

Også ved hudseksjonen ved Aleris har de merket en økning i pasienter med håndeksem.

Norges største apotekkjede, Apotek 1, forteller om en økning på over 7 prosent i salget av håndkrem i 2020, sammenlignet med året før.

Nordal forteller at hun og kolleger også ser mye hudproblemer i ansikt på grunn av bruk av munnbind.

STOR PÅGANG: Anne Birgitte Thomas Nordal, hudlege ved Hudklinikken Jon Langeland, forteller om økt pågang av pasienter det siste året. Foto: TEB foto/privat

Hudlegen understreker at perioder med såre og sprukne hender ikke gir varig skade på huden. Samtidig sier hun at det er viktig med rask behandling, for jo verre det blir jo lengre tid tar det for huden og leges igjen.

– Vi har en naturlig hudbarriere, og særlig på hendene. Når du da vasker, og vasker så fjerner du denne. Da blir man mye mer sårbar for alle irritanter når du ikke har dette naturlig beskyttende fettlaget, sier Nordal.

– Hva med de barna som har ildrøde og blødende hender. Trumfer smittevern alt, slik du ser det?

– Man ser jo en del av de barna, og det er ikke så lett. Selvfølgelig skal man vaske hender, men man må jo ta hensyn og bruke sunn fornuft.

Nordal sier at om det blir så ille, og fuktighetskrem er prøvd, så bør en bruke en kortisonkrem. Denne skal reparere huden i løpet av noen dager.

Behandling av såre hender Ekspandér faktaboks * Smør med fuktighetskrem flere ganger om dagen, og gjerne rett etter håndvask. * Velg håndkrem uten parfyme når hendene er såre. * Bruk en krem som ikke er så fet og klissete på dagtid, og en fetere krem ved leggetid. * Bruk lunket, ikke brennhet vann ved håndvask. * Man kan bruke oljevask i stedet for uttørrende såpe. * Ikke gni henden på håndkle, men klapp dem tørre. * Ved bruk av håndsprit, velg en med glycerol som bidrar med fuktiggivende egenskaper. * Hjelper ikke hyppig bruk av håndkrem forsøk en kortisonkrem. Det finnes reseptfrie typer som kan prøves først. Virker ikke de, ta kontakt med fastlegen for resept. Kilde: Hudlege Anne Birgitte Thomas Nordal.

Byttet håndsåpe

I Espira Åbol barnehage i Sandefjord har pandemien ført til at de har byttet til en mildere håndsåpe for å skåne barnas hender mest mulig. De barna som har store problemer med såre hender, får vaske dem i oljebad.

Det forteller styrer Heidi Davidsen.

HÅNDVASK: Styrer i Espira Åbol barnehage Heidi Davidsen forteller at de gjør alt de kan for å skåne barnas hender. Foto: Privat

– Hvordan oppleves det for de ansatte å måtte «tvinge» barna, som synes det gjør veldig vondt, til å vaske hendene?

– De har blitt vant til å vaske hendene veldig ofte, og alle forstår at det er på grunn av koronaen. Vi prøver å legge til rette så godt som mulig å ha milde produkter, så må vi noen ganger bare skylle de godt.

Samtidig sier hun at det er noen som synes det er vondt og ikke vil vaske hender, men at det må de uansett dessverre.

Davidsen er også opptatt av at alle barna får god hjelp til håndvasken slik at det ikke blir såperester igjen på hendene, og at de blir ordentlig tørre etter vask.