Et høytrykk over Sør-Norge sørger for drømmevær i stort sett hele landsdelen på årets påskeaften.

Men det gjelder å nyte godværet mens man kan. Et væromslag er ventet og Meteorologisk institutt har nå sendt ut et farevarsel om kraftig snøfokk i fjellet i Sør-Norge.

Varselet er på gult nivå, og er sendt ut fordi det er meldt kraftig vind og snø på mandag.

Folk blir blant annet bedt om å beregne god tid til transport, og til å unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder.

Snø som pakker seg i veien kan føre til vanskelige kjøreforhold, kolonnekjøring og stengte veier, opplyser Meteorologisk institutt.

Drømmevær før det snur

Inntil videre er det sol og skyfri himmel som er de viktigste stikkordene for været i Sør-Norge, forteller Martin Granerød. Han er vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

– Det er solkrem og solbriller som gjelder sør for Stad og Dovre.

Solen skinner over Tønsberg sentrum på påskeaften. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

I ytre strøk av Agder er det noe mer skyer, men også der er det ventet perioder med sol på påskeaften, ifølge meteorologen.

– Nord for Stad og Dovre er det mer skyet vær. Vi ser også at det går noe nedbør nord for Trondheimsfjorden.

Skyer og nedbør er på vei

Utover første påskedag er det ventet at skyer fra både øst og vest trekker inn over Sør-Norge.

I første omgang er det solen som forsvinner, men etter hvert er det også ventet en god del nedbør.

Fra mandag er det skyet vær og regn som kommer til å prege lavlandet. I fjellet kommer nedbøren som sludd eller snø, sier Granerød.

– Høytrykket som har gitt oss bra vær de siste dagene kommer til å svekkes. Vi får lavtrykk inn i Nordsjøen som gir tilskyende, mildt og fuktig vær.

Granerød mener folk i Sør-Norge har vært heldige med høytrykket som har preget påsken så langt. Neste uke er det ventet finere vær nord i landet.

Høye temperaturer

I lavlandet i Sør-Norge kan det bli opp mot 12 til 13 grader i løpet av lørdagen.

I høyere strøk blir temperaturene noe lavere, men det er ventet lite vind, forteller Granerød.

– I fjellet er det knallvær og rolige vindforhold. Det kan nok være frisk bris utsatte steder, men generelt er det rolig vind og mye sol.

Folk som tilbringer påsken i Sør-Norge kan også glede seg til morgendagen. I hvert fall deler av den.

– Første del av første påskedag ser veldig bra ut, med temperaturer opp mot 10 til 12 grader i lavlandet og 6 til 8 grader i dalstrøkene i fjellet, sier meteorologen.