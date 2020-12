Legger ned Norges eldste kokkelinje – pusser likevel opp kjøkken for 5 millioner

Fylkespolitikerne i Vestfold og Telemark vil bruke 5 millioner kroner på å pusse opp kjøkkenet ved Sandefjord videregående skole – til tross for at de samtidig har bestemt seg for å legge ned linja.

Fylkespolitiker Kathrine Kleveland (Sp) sier at linja ikke skal legges ned, men at den skal settes på pause.

Kjempetrist og vanskelig

Lærer ved Sandefjord videregående, Marit Øien, forstår ikke hvorfor man velger å pusse opp kjøkkenet når linja i praksis blir lagt ned.

– Vår linje er veldig mye mer enn bare et kjøkken. Det er en hel avdeling med flere kjøkken, kjølerom, lager, klasserom, utsalgssted og kaffebar, sier Øien.

Restaurant- og matfag på Sandefjord videregående skole har vært skolen til flere Bocuse d'Or-vinnere og landslagsdeltagere i flere fagområder.

– Jeg synes dette er kjempetrist og veldig vanskelig, sier læreren.

TOMT: Her er det normalt fullt av lærevillige elever. Fra høsten skal det ikke brukes lenger. Foto: PRIVAT

Uvisst når pausen er over

Selv om politikerne sier at linja er satt på pause, er det ikke bestemt når den skal startes opp igjen. I mellomtiden skal man bruke tid på å jobbe med rekrutteringen til skolen.

– Hvordan gir det mening å legge ned linja samtidig som man pusser opp kjøkkenet?

– Det er fordi denne skolen trenger et nytt kjøkken. Samtidig er det for få søkere og det finnes fire slike tilbud i Vestfold. Derfor ser vi oss dessverre nødt til å sette tilbudet på pause fra høsten, sier Kleveland.

Flere av elevene demonstrerte lørdag for å beholde linja. Rundt 50 elever vet ikke hva de gjør til neste år. Lærer Øien mener at det ikke er for seint å få opp antall søkere til linja.

– Jeg kom på skolen i dag med et tungt hjerte. Elevene er kjempefortvilet, og det er jeg også, sier læreren.

PÅ PAUSE: Kathrine Kleveland fra Senterpartiet sier at linja ikke skal legges ned, men at den skal settes på pause. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Går sammen med bransjen

Budsjettet vedtas av fylkestinget 15. desember.

Kleveland sier at fylkeskommunen skal gå sammen med bransjen for å skaffe flere søkere slik at pausen blir så kort som mulig.

– Arbeidet med rekrutteringen skal gå i gang så raskt som mulig, sier Kleveland.

Øien er redd for at rekrutteringen kommer til å gå ned og ikke opp når det ikke er en linje der.

– Dette kan bety slutten for oss.