– Lite aktivitet er en risikofaktor for sykdommer som tar flest liv i Norge; hjerte- og karsykdom, kreft og diabetes 2. Det dør én nordmann i timen hver dag av disse sykdommene, sier lege og forsker Ole Petter Hjelle.

Han frykter flere skal utvikle livsstilssykdommer nå som vi blir oppfordret til holde oss mer hjemme enn før. Han mener det fører til at nordmenn beveger seg mindre.

– Når vi er lite aktive, orker vi mindre i hverdagen og får vondt i muskler og skjelett. Men lite bevegelse påvirker også humøret og kan føre til nedstemthet, sier Hjelle.

Han anbefaler folk som sitter mye stille i jobben, om å ta en bevegelsespause hver time.

Ole Petter Hjelles tips til økt bevegelse i hverdagen Ekspandér faktaboks Gå 10 minutter før du setter deg på hjemmekontoret.

Ta fem minutters pause med bevegelse hver time. Da kan du gå litt eller ta 20 knebøy.

Ellers er hagearbeid, gå til butikken framfor å ta bilen, eller å leke med ungene fin aktivitet.

Har mer energi

En av dem som har hatt stillesittende uker i pandemien, er Elin Fængsrud Ek fra Tønsberg. I oktober begynte hun å trene regelmessig på treningssenter.

Hun sier en personlig trener og oppsatte avtaler bidrar til at hun ikke skulker.

– Jeg merker jeg er mer opplagt, er i bedre form og ikke sliten etter jobb på ettermiddagen lenger, sier hun.

Elin Fængsrud Ek får hjelp av personlig trener Johannes Holm på Revetal treningssenter slik at hun ikke dropper treninga, trener riktig og får kostholdsråd. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Mindre aktivitet på hjemmekontor

Hjelle kjenner ikke til gode vitenskapelige studier som konkluderer med hvor mye folk generelt har beveget seg under pandemien.

Men han har gjort en liten undersøkelse: Han målte antall skritt 50 personer på hjemmekontor gikk i løpet av en arbeidsdag i april. De gikk omtrent halvparten av de 7000 skrittene de i snitt ville ha gått på kontoret.

– Jeg tror ikke det er noen tvil om den gjennomsnittlige nordmannen har vært i mindre bevegelse under pandemien, sier Hjelle.

Professor Ulf Ekelund på Norges idrettshøgskole, som forsker på fysisk aktivitet og helse gjennom livsløpet, deler bekymringen om lavere aktivitet.

– Men for å si noe sikkert må vi ha sikre data, sier Ekelund.

Ber regjeringa ta hensyn til folkehelsa

Hjelle mener regjeringa både må tenke smittevern og legge til rette for at folk kan være aktive når de innfører koronatiltak.

Å stenge treningssentre, hvor det er godt dokumentert at det har vært lite eller ingen smitte under pandemien, bidrar ikke til å bedre folks helse under en pandemi, mener han.



– Like viktig som at vi har nok akuttplasser og tilstrekkelig med helsepersonell, er det å styrke den generelle folkehelsa, mener han.

Statssekretær Frøydis Høyem (H) i Helse- og omsorgsdepartementet svarer i en e-post at de gjør grundige avveininger ved alle tiltak de innfører.

«I kommuner eller regioner med høy smitte, kan kommunene sette i verk skjerpede tiltak som å stenge treningssenter og svømmehaller der det er mange besøkende og høyt smittepress», skriver hun.

Hun mener det viktig at folk får frisk luft, avkobling og beveger kroppen i en tid med begrenset sosial kontakt.

Hjelle sier all bevegelse hjelper.

– Du må ikke ta på deg tights og joggesko for å få effekt, sier Hjelle.