Morten Torp sitter på taket og ser utover Sandefjord. Sola skinner og himmelen er blå, men han bekymrer seg likevel.

Firmaet hans er en av de store i solcellebransjen i Norge, men han kunne solgt mye mer.

– Vi er fullbooket ut året, sier Torp.

Interessen for solceller har nærmest eksplodert i år.

Det betyr ikke at alt bare er sol og glede for Morten Torp og resten av bransjen.

Formidabel økning

Så langt i år har Enova gitt støtte til 707 anlegg i Norge. For 7 år siden var det nesten null.

Veksten for solcelleanlegg er 30 prosent i forhold til 2020, som også var et rekordår.

Morten Torp sier at markedet er truffet av «den perfekte storm».

SATSER PÅ SOL: De er tømrere, elektrikere og kan taklegging. Solenergi og montering er ikke et fag man kan utdanne seg til. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

To ting skjedde samtidig.

Strømprisen gikk rett til værs i Sør-Norge. Og statens støtte til solcelle-anlegg har økt til 47 500 kroner.

Før kunne det ta 16 år å nedbetale et solcelleanlegg.

– Med dagens priser tar det 3,5 år, ifølge Torp. I hvert fall hvis man er koblet til nettet og selger strøm man har til overs.

Mange vil ha, men bransjen sliter med mangel på blant annet elektronikk og aluminium på verdensmarkedet.

– Jeg kunne ha ansatt flere hvis jeg var trygg på at vi får utstyret vi trenger, sier Torp.

Opptil 16 måneder

Daglig leder i Norsk solenergiforening, Yngvar Søetorp, sier mange i bransjen har ventelister på opptil 16 måneder nå.

ØNSKER BEDRE RAMMER: Daglig leder i Norsk solenergiforening syns myndighetene satser for lite på solenergi. Foto: privat

Foreningen har jobbet for mer solenergi siden 1981. Det har ikke vært bare lett.

– Hadde oljeindustrien hatt de betingelsene som solenergibransjen har, så hadde vi hentet opp olje med bøtte og spade, sier han og setter det på spissen.

Han ønsker seg kunnskap i skolen, utdannelse i faget og mer støtte til forskning og utvikling.

For Norge har perfekte forhold for solceller.

NÆRT PÅ: Solcellepaneler er mye elektronikk og det er det mangel på i hele verden. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

– Solceller-paneler er elektronikk og trives best når det ikke er for varmt. Blir det for varmt, lager de mindre strøm, forklarer Søetorp. Temperaturer under 25 grader er best.

Ikke bare solceller

Anna Theodora Barnwell er markedssjef i Enova. Hun anbefaler folk å tenke på andre strømtiltak før man satser på solceller.

ENOVA: Markedssjef Anna Theodora Barnwell anbefaler folk å få råd om hvordan de best kan spare på strømmen i egen bolig. Foto: LASSE BERRE

Oppvarming av boligen utgjør omtrent 60 prosent av strømutgiftene. Da kan andre løsninger være bedre enn solceller, mener Barnwell.

– Det kan være mer å spare på å etterisolere huset eller bytte vinduer, råder hun.

På denne tiden i fjor hadde Enova utbetalt 5 millioner kroner i ulike energitiltak. 2021 var et dårlig år. I 2022 har de allerede utbetalt 16 millioner kroner.