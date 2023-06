Saken har pågått siden 2017, da tre kuer og tre kalver stakk av fra beiteområdet i Vestskogen i Holmestrand.

Dyrene gikk inn på et område disponert av Buskerud ferdigplen AS i Drammen.

Resultatet ble tråkk-skader over hele området. Selskapet måtte pløye opp jordet. Selskapet skal, ifølge deres advokat, ha lidd et tap på 1,6 millioner kroner.

Nektet skyld

Bonden mente han ikke hadde erstatningsplikt og ble frifunnet i jordskifteretten.

Men i Borgarting lagmannsrett ble han imidlertid dømt til å betale en erstatning på 800.000 kroner.

Saken gikk videre til Høyesterett der dommen ble opphevet.

Da pusta bonde Per Øivin Sola lettet ut.

– Jeg er veldig lettet. Jeg tror dette betyr mye for beitenæringa i Norge, sa Sola til NRK i oktober 2022.

BONDE: Per Øivin Sola er bonde i Holmestrand. Foto: Privat

Men saken var ikke over.

Nå havnet saken tilbake i Borgarting lagmannsrett, som nå ved et såkalt overskjønn avgjør at bonden må betale Buskerud Ferdigplen en erstatning på 1.120.000 millioner kroner.

Flertallet i lagmannsretten mener bonden har ansvaret og at han hadde forsikring som dekker skadene.

Mindretallet mener Buskerud Ferdigplen kunne ha satt opp et elektrisk gjerde for å holde beitedyr unna.

For bonden er alt snudd på hodet igjen. Han hadde forventet et helt annet resultat.

– Vi er veldig overrasket og skuffet. Nå har jo saken vært innom Høyesterett som har gitt ganske klare tilbakemeldinger på at det ble gjort feil i lagmannsretten i forrige runde.

Les også: Kuer raserte ferdigplen – høyesterett opphever dom

Stor risiko å ha dyra ute

Han er bekymret for konsekvensene av dommen for alle som har beitedyr. Han understreker at de er pålagt å ha husdyra ute.

– Det er en stor risiko å ha dyra ute. Tør vi det når risikoen er så stor, spør Sola.

Sola har fortsatt kuer. Men han sier at uansett hvor godt man gjerder, så er det en risiko for at dyra kan komme seg ut.

– Det kan være vilt som springer gjerdene ned. Det kan være turgåere som ikke lukker grinda.

– Vi kan aldri garantere 100 prosent at dyra ikke kommer på avveier.

Nå skal en eventuell ny anke vurderes.

– Orker du en ny runde?

– Jeg trodde helt ærlig at vi skulle få en avklaring nå, men jeg føler vel at vi ikke kan leve med denne dommen.

– Håper dette er slutten

Daglig leder Tore Horgen i Buskerud Ferdigplen håper saken endelig går mot en slutt.

– Jeg er veldig lettet for at det endelig har gått vår vei. Jeg har jobbet med dette i fem år, sier Horgen til NRK.

Han sier saken har rammet den lille bedriften hardt økonomisk.

– Vi gikk med solid underskudd i 2018 og 2019, og det påvirker videre investeringer, sier han.

Han sier selskapet er en liten familiebedrift som har holdt på i 20 år.

FAMILIEBEDRIFT: Tore Horten, daglig leder i Buskerud Ferdigplen. Foto: Privat

Overrasket

Advokat Hilde Sannes Holløkken representerer bonden. Hun sier at de er overrasket over utviklingen.

– Vi er naturligvis veldig skuffet over skjønnet, og vil gå grundig gjennom det, og ser ikke bort ifra at det kan bli aktuelt med en ny anke til Høyesterett.

Advokaten sier hun forventet full frifinnelse etter at Høyesterett fastslo at lagmannsretten hadde tatt feil.

– Lagmannsretten har imidlertid hatt en annen sammensetning denne gang, og vi merker oss at retten har delt seg, og at mindretallet gikk inn for en betydelig ansvarsnedsettelse.

Nå skal de vurdere neste steg.

– Det er mye å ta tak i her, men det er selvfølgelig et spørsmål om dyreeier orker å stå i prosessen videre. Samtidig vil det være leit for beitenæringen om dette skal bli siste ord i saken, sier advokaten.